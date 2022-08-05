Новая волна мобилизации в Украине: стоит ли ждать и кому приготовиться

Военное положение в Украине действует с 24 февраля из-за полномасштабного вторжения россии. 22 мая Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа. Но что же после этой даты?

Сайт 24 канала разбирался, будет ли продолжена общая мобилизация и планирует ли правительство наращивать мобилизацию вообще.

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Какие есть волны мобилизации

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm напомнила об основных волнах мобилизации:

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных.

комплектование боевых воинских частей производится резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных. Во время второй волны призывают резервистов, не попавших в первую волну мобилизации, а также военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

призывают резервистов, не попавших в первую волну мобилизации, а также военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Третья волна – это офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

– это офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Четвертая волна – все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие мобилизации (не имеют ограничений по возрасту, состоянию здоровья и т.д.).

Общую мобилизацию могут продолжить / Фото сайта 24 канала

Однако такое разделение условно для определения лиц, находящихся в приоритете на призыв. Документально оно ничем не закреплено. Поэтому это не означает, что лиц из условной четвертой очереди не будут мобилизовать, пока не мобилизуют всех лиц из условной второй очереди,

– отметила Грищенко.

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Будет ли наращиваться мобилизация

Николай Волковский, президент "Первого международного фонда развития Украины", и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, отметили, что расширение мобилизации следует ожидать либо в случае усиления интенсивности боевых действий, либо в случае затяжной войны.

Тогда потребуется регулярная ротация, доукомплектование, поддержка правопорядка, формирование оперативных резервов. Однако, согласно заявлениям чиновников, такого развития событий, возможно, удастся избежать,

– отметили эксперты.

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, отметила, что условно говоря, с 15 марта этого года и по настоящее время на территории страны актуальна вторая волна мобилизации.

После чего в теории должна начаться третья волна мобилизации, во время которой призывают лиц, окончивших военную кафедру в высших учебных заведениях. То есть офицеров запаса. Однако, как отметил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на своем брифинге, мобилизация одна и все это время она проходила не волнами.

После 23 августа мобилизацию могут продолжить / Фото из архива 24 канала

В один период мобилизовали больше людей, в другой – меньше, а сейчас еще меньше, чем раньше. Также Роман Горбач добавил, что следующая волна сейчас не предвидится. Но если она будет, то будут мобилизовать не только офицеров. Все будет зависеть от общего положения как на боевых порядках, так и от потребности в военнослужащих. Возможно, это будут офицеры, возможно это будут сержанты, возможно, солдаты,

– говорит Монастырская.

Она добавила, что прогнозировать расширение мобилизации трудно, учитывая, насколько быстро и непредсказуемо развиваются события на передовой. Это более-менее возможно будет сделать после того, как 23 августа будет решен вопрос актуальности продления военного времени и мобилизации.

Что будет с мобилизацией после 23 августа

Волковский и Олейник уверены, что пока рано говорить о периоде после 23 августа. Если Украина продолжит освобождать свои территории, то увеличенное количество военных станет необходимостью. Таким образом, продолжение мобилизации является вероятным сценарием.

Но представьте, что российские войска удастся вытеснить на грани 23 февраля 2022 года до конца августа? В таком случае, продолжения мобилизации не будет,

– предположили эксперты.

Виолетта Монастырская напомнила, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину было объявлено военное положение. Сначала его срок истек 25 мая, но Верховная Рада продлила его до 23 августа. Пока все же нет официальной информации, будет ли пролонгирована общая мобилизация и военное положение после 23 августа.

Вопрос по мобилизации будет зависеть от ситуации на фронте / Коллаж сайта 24 канала

Конечно, есть вероятность, что Верховная Рада примет соответствующее решение, ведь как представители Офиса Президента, так и профильные министры прогнозируют, что война может продолжаться до конца 2022 года. Таким образом, если до 23 августа активная фаза боевых действий не завершится, после 23 августа будет актуальна пролонгация общей мобилизации, и Президент Украины соответствующим указом продолжит военное положение, то логично, что следующим за ним будет указ о продолжении мобилизации после 23 августа,

– добавила Монастырская.

Катерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", подчеркнула, что вопрос о продлении мобилизации является риторическим.

Однако, понимая всю ситуацию, которая сложилась на фронте, считаю, что военное положение будет продолжено после 23 августа. А потому тем защитникам, которые сейчас находятся на нулевой позиции, нужна ротация,

– отметила Анищенко.

Она добавила, что именно поэтому будет существовать необходимость в формировании новых военных подразделений, определенных резервов, поэтому отдельные военнообязанные еще могут быть призваны на службу в связи с мобилизацией.

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