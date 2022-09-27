Украина просила у Новой Зеландии средства ПВО: как ответил Веллингтон

Новая Зеландия готова оказывать военную помощь, если потребности Украины будут соответствовать имеющимся запасам. Передать HIMARS и другие средства ПВО пока не могут.

Украина просила у Новой Зеландии системы обороны "земля-воздух" и "земля-море", а еще HIMARS. Помочь с этим государство не может, потому что нет нужного оружия в достаточном количестве. Об этом заявил министр обороны Новой Зеландии Пини Хэнаре.

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Какую военную помощь уже оказали

С начала полномасштабной войны Новая Зеландия передала Украине 1066 бронежилетов, 473 шлема, 571 маскировочный жилет.

Для выполнения логистических и обучающих задач Новая Зеландия привлекла самолет NZDF C-130 Hercules и около 200 военнослужащих.

Украине выделят более 20 миллионов долларов

Власти Новой Зеландии согласились выделить нашему государству 21,1 миллиона новозеландских долларов на военное финансирование. Восемь миллионов – на гуманитарную помощь и 2,3 миллиона – на юридическую и административную поддержку Международного уголовного суда и офиса Верховного комиссара по правам человека.

Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила, что Новая Зеландия стремится и дальше помогать Украине в борьбе против российского агрессора.

Если бы это были вещи, которые мы должны были приобрести, это заняло бы годы, но это не помешало нам оказывать военную помощь.

– заявила Ардерн.

Вместе с тем премьер отметила, что существуют определенные практические и материально-технические ограничения.

В Украину прибудут NASAMS

Украина получит новые системы ПВО NASAMS. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Верховный главнокомандующий отметил, что этого оружия нам и близко недостаточно, чтобы обезопасить гражданскую инфраструктуру.

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