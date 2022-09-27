Україна просила в Нової Зеландії системи оборони "земля-повітря" та "земля-море", а ще HIMARS. Допомогти з цим держава не може, бо не має потрібної зброї у достатній кількості. Про це заявив міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре.
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Яку військову допомогу вже надали
Від початку повномасштабної війни Нова Зеландія передала Україні 1066 бронежилетів, 473 шоломи, 571 маскувальний жилет.
Для виконання логістичних і навчальних завдань Нова Зеландія залучила літак NZDF C-130 Hercules та близько 200 військовослужбовців.
Україні виділять понад 20 мільйон доларів
Влада Нової Зеландії погодилася виділити нашій державі 21,1 мільйона новозеландських доларів на військове фінансування. Вісім мільйонів – на гуманітарну допомогу та 2,3 мільйони – на юридичну та адміністративну підтримку Міжнародного кримінального суду та офісу Верховного комісара з прав людини.
Раніше прем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн підтвердила, що Нова Зеландія прагне й надалі допомагати Україні у боротьбі проти російського агресора.
Якби це були речі, які ми повинні були придбати, це зайняло б роки, але це не завадило нам надавати військову допомогу,
– заявила Ардерн.
Разом з тим прем'єрка зазначила, що існують певні практичні та матеріально-технічні обмеження.
В Україну прибудуть NASAMS
Україна отримає нові системи ППО NASAMS. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач зазначив, що цієї зброї нам і близько не достатньо, аби убезпечити цивільну інфраструктуру.
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