Україна просила в Нової Зеландії системи оборони "земля-повітря" та "земля-море", а ще HIMARS. Допомогти з цим держава не може, бо не має потрібної зброї у достатній кількості. Про це заявив міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре.

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Яку військову допомогу вже надали

Від початку повномасштабної війни Нова Зеландія передала Україні 1066 бронежилетів, 473 шоломи, 571 маскувальний жилет.

Для виконання логістичних і навчальних завдань Нова Зеландія залучила літак NZDF C-130 Hercules та близько 200 військовослужбовців.

Україні виділять понад 20 мільйон доларів

Влада Нової Зеландії погодилася виділити нашій державі 21,1 мільйона новозеландських доларів на військове фінансування. Вісім мільйонів – на гуманітарну допомогу та 2,3 мільйони – на юридичну та адміністративну підтримку Міжнародного кримінального суду та офісу Верховного комісара з прав людини.

Раніше прем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн підтвердила, що Нова Зеландія прагне й надалі допомагати Україні у боротьбі проти російського агресора.

Якби це були речі, які ми повинні були придбати, це зайняло б роки, але це не завадило нам надавати військову допомогу,

– заявила Ардерн.

Разом з тим прем'єрка зазначила, що існують певні практичні та матеріально-технічні обмеження.

В Україну прибудуть NASAMS

Україна отримає нові системи ППО NASAMS. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач зазначив, що цієї зброї нам і близько не достатньо, аби убезпечити цивільну інфраструктуру.

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