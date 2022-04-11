Новая Зеландия отправит транспортный самолет и 50 военных, чтобы помочь Украине

Чтобы принять участие в распределении помощи Украине, Новая Зеландия отправит самолет и 50 своих военных.

Транспортный самолет C-130 Hercules с полсотней военнослужащих Новая Зеландия направит в Европу. Об этом объявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

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Премьер-министр отметила, что военные помогут распределить запасы. Однако подчеркнула, что они ни в коем случае не въедут в Украину. Кроме того, "их об этом не просили", отметила Ардерн.

Также она отметила, что самолет C-130 присоединится к цепочке военных самолетов из стран-партнеров, которые будут путешествовать по всей Европе в течение следующих двух месяцев.

Они доставят необходимое оборудование и материалы в ключевые распределительные центры,

– сказала Ардерн.

Помощь от Новой Зеландии