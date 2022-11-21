Новая Зеландия ввела санкции против дочерей Путина и сына Лукашенко из-за войны в Украине

Новая Зеландия объявила о новых санкциях в отношении граждан России и Беларуси из-за войны против Украины. Кстати, в санкционный список попали дочери Путина и сын Лукашенко.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута 21 ноября сообщила о санкциях в отношении членов внутреннего окружения правительств России и Беларуси. Махута отметила, что это ответ на войну против Украины.

Кстати Под санкции Новой Зеландии попали "вагнеровцы" и россМИ

Кто попал под санкции Новой Зеландии

Санкции направлены против 22 членов политических и экономических элит России и Беларуси.

Россия полагается на постоянную поддержку тех, кто имеет власть и влияние, поскольку она продолжает свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину. Сегодняшние санкции продолжают демонстрировать наше четкое осуждение угроз для суверенитета Украины и человеческих жертв этой незаконной войны,

– подчеркнула министер иностранных дел.

В санкционный список также попали:

дочери Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова;

супруга и дети пресс-секретаря Путина Пескова;

председатель центрального банка России Эльвира Набиуллина;

жена и сын Лукашенко.

Также в санкционный список Новой Зеландии попали 4 предприятия, которые имеют экономическое или стратегическое значение для России. В частности, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах, а также радиолокационные и электронные системы оборудования.

В Новой Зеландии подчеркнули, что санкции предусматривают запрет на поездки; операции с активами или услугами, акциями или ценными бумагами. Также запрещен въезд судов и самолетов.

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В Украину прибыл министр обороны Новой Зеландии: что нужно знать

20 ноября впервые в истории в Украину прибыл министр обороны Новой Зеландии Пене Хэнаре. Чиновник встретился с Алексеем Резниковым.

В Минобороны отметили, что во время встречи обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Пене Хенаре отметил поддержку украинского народа в борьбе с российским агрессором. Министр обороны отметил: "Будем и дальше решать вопрос дальнейшей помощи украинцам совместно с нашим правительством. Мы поддерживаем Украину, применяем санкционное давление на Россию и верим в вашу победу".

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