Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута 21 листопада повідомила про санкції щодо членів внутрішнього оточення урядів Росії та Білорусі. Високопосадовиця зауважила, що це відповідь на війну проти України.

До речі Під санкції Нової Зеландії потрапили "вагнерівці" і росЗМІ

Хто потрапив під санкції Нової Зеландії

Махута наголосила, що санкції спрямовані проти 22 члені політичних та економічних еліт Росії і Білорусі.

Росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну. Сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни,

– підкреслила міністерка закордонних справ.

До санкційного списку також потрапили:

дочки Путіна – Марія Воронцова і Катерина Тихонова;

дружина і діти прессекретаря Путіна – Пєскова;

голова центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна;

дружина і син Лукашенка.

Також до санкційного списку Нової Зеландії потрапили 4 підприємства, які мають економічне чи стратегічне значення для Росії. Зокрема, в нафтогазовому, сталеливарному та транспортному секторах, а також радіолокаційні та електронні системи обладнання.

Зверніть увагу! У Новій Зеландії наголосили, що санкції передбачають заборону на поїздки; на операції з активами чи послугами, акціями чи цінними паперами. Також заборонено в'їзд суден та літаків.

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До України прибув міністр оборони Нової Зеландії: що треба знати

20 листопада вперше в історії до України прибув міністр оборони Нової Зеландії Пене Хенаре. Посадовець зустрівся з Олексієм Резніковим.

В Міноборони України зазначили, що під час зустрічі обговорили питання розвитку двостороннього співробітництва в оборонній сфері.

Пене Хенаре наголосив на підтримці українського народу у боротьбі з російським агресором. Міністр оборони зазначив: "Будемо і надалі вирішувати питання подальшої допомоги українцям спільно з нашим урядом. Ми підтримуємо Україну, застосовуємо санкційний тиск на Росію і віримо у вашу перемогу".

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