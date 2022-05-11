Новая Зеландия ввела санкции против руководителей генштаба России

Правительство Новой Зеландии ввело санкции еще в отношении 8 российских физических лиц и учреждений. В перечне – начальник главного управления генштаба России адмирал Игорь Костюков и официальный представитель минобороны Игорь Конашенков.

О новых ограничениях объявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута. Причина – война, развязанная Россией в Украине.

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В перечне – пресс-секретарь минобороны России и руководитель ВГТРК

Очередной пакет санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации в Украине,

– говорится в заявлении главы МИД.

Кроме Костюкова и Конашенкова, в список попал председатель ВГТРК Олег Добродеев. Также в списке – президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, соучредитель агентства NewsFront Михаил Синелин.

Какие учреждения в санкционном списке:

85-й главный центр специальной службы главного управления генштаба России, "Главный центр специальных технологий" главного управления генштаба,

российское "Агентство интернет-исследований".

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против более 650 россиян

Ранее Новая Зеландия ввела санкции уже против более 650 российских граждан. Среди них – президент государства-агрессора Владимир Путин, а также депутаты Госдумы. Карательные ограничения относятся к 55 крупнейшим российским компаниям и организациям.

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Позиция Новой Зеландии по поводу войны России в Украине: коротко

Еще 19 апреля Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших финансовых учреждений и банков России. В общей сложности на них приходится 80% всех финансовых операций. В Веллингтоне подчеркнули, что шокированы преступлениями, которые совершают российские войска на украинской территории.

Еще раньше Новая Зеландия ввела пошлину в размере 35% на весь экспорт из России. Речь идет о промышленной продукции, которая тесно связана со стратегическими отраслями промышленности государства-агрессора.

Новые таможенные тарифы и санкции вступили в силу с 25 апреля.

Также в марте правительство Новой Зеландии сообщило о финансовой помощи Украине. Ее пообещали увеличить на 5 миллионов долларов.

Сразу после начала российского вторжения Новая Зеландия выразила готовность принимать украинских беженцев. Речь сначала о 4 тысячах человек. Однако здесь были очень жесткие условия: граждане Новой Зеландии или резиденты могли перевезти свои украинские семьи.

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