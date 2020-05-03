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      БЛОГ Блоги недели
      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Новая страница Саакашвили, Ахметов боится доли Приватбанка и увольнение Нефьодова: блоги недели

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      Блоги недели
      Блоги недели / Колаж 24 канала

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – куда "пристроят" Саакашвили, что задумал Ахметов и почему на самом деле уволили эффективного Нефедова.

      1. Саакашвілі все, або Одесо, чекай свого героя

      саакашвілі повертається

      Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Але, мабуть, йому інше запропнують тепле місце.

      Міхеїл Саакашвілі – найцікавше про скандального політика.

      2. Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова

      верланов нефьодов

      Нам знов продемонстрували куди рухається наша країна. Що показало звільнення Нефьодова та Верланова?

      Хто такі Максим Нефьодов та Сергій Верланов?

      3. Щури Ахметова: як Буславець за державні кошти хоче рятувати олігарха

      Рінат Ахметов

      Величезний скандал назріває в українській енергетиці. Нова в.о. міністра енергетики Ольга Буславець запропонувала всі проблеми галузі вирішити шляхом зупинки блоків атомних електростанцій.

      Все про олігарха Ріната Ахметова.

      4. Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно

      путін

      Рівень довіри до Путіна впав до історичного мінімуму.

      А що там Путін? Більше про будні кремлівського диктатора на карантині тут.

      5. Хто найбільше рятував Італію від коронавурісу

      коронавірус Італія

      В Італії достойно оцінили допомогу Росії в боротьбі з короанвірусом і, в рейтингу країн-помічниць вона навіть не потрапила в першу десятку.

      Найактульніші новини про коронавірус.

      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Публикации Новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Ринат Ахметов Михаил Саакашвили Ольга Буславець Сергей Верланов Максим Нефедов
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