Новая страница Саакашвили, Ахметов боится доли Приватбанка и увольнение Нефьодова: блоги недели

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – куда "пристроят" Саакашвили, что задумал Ахметов и почему на самом деле уволили эффективного Нефедова.

1. Саакашвілі все, або Одесо, чекай свого героя







Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Але, мабуть, йому інше запропнують тепле місце.



Міхеїл Саакашвілі – найцікавше про скандального політика.

2. Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова







Нам знов продемонстрували куди рухається наша країна. Що показало звільнення Нефьодова та Верланова?



Хто такі Максим Нефьодов та Сергій Верланов?

3. Щури Ахметова: як Буславець за державні кошти хоче рятувати олігарха







Величезний скандал назріває в українській енергетиці. Нова в.о. міністра енергетики Ольга Буславець запропонувала всі проблеми галузі вирішити шляхом зупинки блоків атомних електростанцій.



Все про олігарха Ріната Ахметова.

4. Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно







Рівень довіри до Путіна впав до історичного мінімуму.



А що там Путін? Більше про будні кремлівського диктатора на карантині тут.

5. Хто найбільше рятував Італію від коронавурісу







В Італії достойно оцінили допомогу Росії в боротьбі з короанвірусом і, в рейтингу країн-помічниць вона навіть не потрапила в першу десятку.



Найактульніші новини про коронавірус.