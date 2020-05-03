Нова сторінка Саакашвілі, Ахметов боїться долі Приватбанку та звільнення Нефьодова: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – куди "пристроять" Саакашвілі, що задумав Ахметов та чому насправді звільнили ефективного Нефьодова.
1. Саакашвілі все, або Одесо, чекай свого героя
Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Але, мабуть, йому інше запропнують тепле місце.
Міхеїл Саакашвілі – найцікавше про скандального політика.
2. Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова
Нам знов продемонстрували куди рухається наша країна. Що показало звільнення Нефьодова та Верланова?
Хто такі Максим Нефьодов та Сергій Верланов?
3. Щури Ахметова: як Буславець за державні кошти хоче рятувати олігарха
Величезний скандал назріває в українській енергетиці. Нова в.о. міністра енергетики Ольга Буславець запропонувала всі проблеми галузі вирішити шляхом зупинки блоків атомних електростанцій.
Все про олігарха Ріната Ахметова.
4. Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
Рівень довіри до Путіна впав до історичного мінімуму.
А що там Путін? Більше про будні кремлівського диктатора на карантині тут.
5. Хто найбільше рятував Італію від коронавурісу
В Італії достойно оцінили допомогу Росії в боротьбі з короанвірусом і, в рейтингу країн-помічниць вона навіть не потрапила в першу десятку.
Найактульніші новини про коронавірус.