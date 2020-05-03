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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      БЛОГ Блоги тижня
      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Нова сторінка Саакашвілі, Ахметов боїться долі Приватбанку та звільнення Нефьодова: блоги тижня

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      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – куди "пристроять" Саакашвілі, що задумав Ахметов та чому насправді звільнили ефективного Нефьодова.

      1. Саакашвілі все, або Одесо, чекай свого героя

      саакашвілі повертається

      Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Але, мабуть, йому інше запропнують тепле місце.

      Міхеїл Саакашвілі – найцікавше про скандального політика.

      2. Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова

      верланов нефьодов

      Нам знов продемонстрували куди рухається наша країна. Що показало звільнення Нефьодова та Верланова?

      Хто такі Максим Нефьодов та Сергій Верланов?

      3. Щури Ахметова: як Буславець за державні кошти хоче рятувати олігарха

      Рінат Ахметов

      Величезний скандал назріває в українській енергетиці. Нова в.о. міністра енергетики Ольга Буславець запропонувала всі проблеми галузі вирішити шляхом зупинки блоків атомних електростанцій.

      Все про олігарха Ріната Ахметова.

      4. Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно

      путін

      Рівень довіри до Путіна впав до історичного мінімуму.

      А що там Путін? Більше про будні кремлівського диктатора на карантині тут.

      5. Хто найбільше рятував Італію від коронавурісу

      коронавірус Італія

      В Італії достойно оцінили допомогу Росії в боротьбі з короанвірусом і, в рейтингу країн-помічниць вона навіть не потрапила в першу десятку.

      Найактульніші новини про коронавірус.

      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Публікації Новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Рінат Ахметов Міхеїл Саакашвілі Ольга Буславець Сергій Верланов Максим Нефьодов
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