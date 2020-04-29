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      Хто найбільше рятував Італію від коронавурісу

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      Італія оцінила допомогу Росії
      Італія оцінила допомогу Росії / The Aviationist

      В Італії достойно оцінили допомогу Росії в боротьбі з короанвірусом і, в рейтингу країн-помічниць вона навіть не потрапила в першу десятку.

      Кто больше всех спасал Италию от коронавирусного коллапса.

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      Как известно, Российская Федерация воспользовалась итальянским вирусным кризисом для того, чтобы реализовать масштабную пропагандистскую и разведывательную операцию, под видом спасательной миссии.

      Российские информационные ресурсы, а так же их марионетки в Европе, политические деятели и эксперты, все в один голос пытались из российской помощи, которая на 80% состояла из непригодного к борьбе с COVID-19 оборудования, сделать нечто важное, имевшее переломный, решающий элемент в борьбе с вирусом. При этом, всячески отводя именно России ведущую роль в борьбе с коронавирусом в Италии.

      Однако как оказалось, если просуммировать всю помощь, оказанную Италии и составить рейтинг стран, оказавших ее больше всего, то России не найдется места ни в ТОП-3, ни ТОП-5 и даже не в ТОП-10!

      країни допомогли Італії у боротьбі з коронавірусом
      Страны, которые помогают бороться с коронавируса Италии

      Так, согласно опубликованному рейтингу стран, помогавших Италии, больше всего помощи оказали США, Североатлантический альянс, Германия, и Франция.

      А вот Российская Федерация, как, оказалось, разместилась лишь во втором десятке. Между Китаем и Кубой. К слову сказать, во второй десятке находится и Украина, которая помогала Италии по мере своих сил и возможностей, по понятным причинам весьма ограниченным, но при этом, не устраивала из своей поддержки фееричных телевизионных шоу.

      Собственно, в отношении РФ как нельзя лучше применима фраза "много шума из ничего". С другой стороны, если учитывать то, что Кремль для себя в Италии ставил первоочередной задачей вовсе не помощь, то определенный КПД все же он поимел.

      Теги: Новини України Новини політики Публікації Коронавірус COVID-19 Новини Росії Російська пропаганда
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