В Італії достойно оцінили допомогу Росії в боротьбі з короанвірусом і, в рейтингу країн-помічниць вона навіть не потрапила в першу десятку.

Кто больше всех спасал Италию от коронавирусного коллапса.

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Как известно, Российская Федерация воспользовалась итальянским вирусным кризисом для того, чтобы реализовать масштабную пропагандистскую и разведывательную операцию, под видом спасательной миссии.

Российские информационные ресурсы, а так же их марионетки в Европе, политические деятели и эксперты, все в один голос пытались из российской помощи, которая на 80% состояла из непригодного к борьбе с COVID-19 оборудования, сделать нечто важное, имевшее переломный, решающий элемент в борьбе с вирусом. При этом, всячески отводя именно России ведущую роль в борьбе с коронавирусом в Италии.