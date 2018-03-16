Новая стратегия Нацбанка: Смолий озвучил 7 стратегических целей
Новоизбранный глава Нацбанка Яков Смолий представил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В ближайшие три года мы сосредоточимся на таких целях: низкая и стабильная инфляция, стабильная, прозрачная и эффективная банковская система, восстановление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, финансовая инклюзия, а также современный, открытый, независимый и эффективный центральный банк", – рассказал Смолий.
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По его словам, шесть из семи поставленных целей направлены вовне – на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы – государства и его граждан, субъектов экономической и финансовой деятельности, субъектов экономической и финансовой государственной политики.
Еще одной важной предпосылкой для достижения целей является высокая институциональная способность центробанка. Понимая это, НБУ поставил перед собой седьмую, внутреннюю цель – стать современным, открытым, независимым эффективным центральным банком.
Смолий убеждает, что достижение этих стратегических целей создаст условия для снижения инфляции.
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