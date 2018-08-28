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Новая версия Apple Watch будет безрамочной

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Новый Apple Watch представят в сентябре
Новый Apple Watch представят в сентябре / Фото из открытых источников

Новую версию Apple Watch должны представить уже в сентябре. Как стало известно, Apple Watch Series 4 получит популярный среди смартфонов безрамочный дизайн.

Об этом сообщает Bloomberg.

Также известно, что Apple Watch могут представить 12 сентября, вместе с новыми iPhone, а предварительные заказы откроются 14 сентября.

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Тогда же должны представить и новые iPad Pro, которые получат экраны диагональю 11 и 12,9 дюйма с уменьшенными рамками. Они потеряют домашнюю кнопку и дактилоскопический датчик, а вместо этого обзаведутся жестами управления как в iPhone X и системой распознавания лиц пользователей Face ID для разблокировки.

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Теги: Техно Гаджеты Apple
Источник: 24 Канал
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