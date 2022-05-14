Новейшая БМП-3, оружие и боеприпасы: 128 бригада захватила российские трофеи из Северной Осетии
Источник:фейсбук 128 Закарпатской бригады
Уже проходят 80 сутки со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты не покидают попыток захватить территории нашего государства.
Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор захватчику, нанося немалые потери и в личном составе, и военной технике. Так, сегодня 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада захватила русские трофеи из Северной Осетии.
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128 бригада захватила российские трофеи из Северной Осетии
Среди трофеев были новейшие БМП-3, оружие (гранатометы, мины, огнемет), боеприпасы и личные вещи.
Под напором нашего огня россияне позорно сбежали со своих позиций, бросив практически невредимую новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие, – говорится в сообщении.
Согласно документам, ранее на этом месте стояли солдаты росармии из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.
Кроме того, "Рабочий зошит командира отделения Мамаева Р.М." и "Журнал учета боевой подготовки" указывает фамилии командиров и личного состава. Теперь появились имена тех, кто творит на украинской земле настоящие зверства – каждый из них будет привлечен к ответственности.
Также на месте был найден "Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей", который фиксирует количество боеприпасов и фамилию ответственных за новую БМП-3.
Украинские защитники захватили трофеи из Северной Осетии / Фото из фейсбука 128 Закарпатской бригады
К слову, вероятнее всего, оккупанты с ней еще встретятся. Ведь трофейная боевая машина пехоты уже доехала в одно из подразделений 128 бригады и теперь будет бить своих бывших хозяев.
ВСУ продолжают давать достойный отпор оккупантам
Десантникам удалось сбить в Луганской области российский вертолет "Ночной охотник". Если конкретнее, то приземлили Ми-28, а сделали это военнослужащие из подразделения ПВО 81-й бригады ДШВ.
Также вчера, 13 мая, стало известно, что бойцы 80-й бригады сорвали 9 попыток российских захватчиков форсировать реку Северский Донец .
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба на 14 мая: смотрите видео