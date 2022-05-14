Новейшая БМП-3, оружие и боеприпасы: 128 бригада захватила российские трофеи из Северной Осетии

Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор захватчику, нанося немалые потери и в личном составе, и военной технике. Так, сегодня 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада захватила русские трофеи из Северной Осетии.

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Под напором нашего огня россияне позорно сбежали со своих позиций, бросив практически невредимую новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие, – говорится в сообщении.

Согласно документам, ранее на этом месте стояли солдаты росармии из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.

Кроме того, "Рабочий зошит командира отделения Мамаева Р.М." и "Журнал учета боевой подготовки" указывает фамилии командиров и личного состава. Теперь появились имена тех, кто творит на украинской земле настоящие зверства – каждый из них будет привлечен к ответственности.

Также на месте был найден "Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей", который фиксирует количество боеприпасов и фамилию ответственных за новую БМП-3.