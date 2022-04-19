Новейшее оружие России скоро займет место в музее, его нечем ремонтировать, – Мусиенко

Санкции Запада против оборонно-промышленного комплекса России ужесточились. Сейчас в США пообещали доработать все возможные "лазейки", которые позволяли использовать новые технологии россиянам.

Поэтому вскоре у оккупантов банально нечем будет ремонтировать то, что у них есть. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Это приведет к тому, что такие танки "Армата" или другое новейшее модернизированное вооружение отойдут в забвение,

– подчеркнул Мусиенко.

И добавил, что россияне не смогут в дальнейшем их производить. Это будет очень мощный удар.

"Они еще могут это все продемонстрировать на параде. Но скоро это займет место в музее, потому что новейшую технику нечем будет ремонтировать и вообще производить", – подчеркнул специалист.

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