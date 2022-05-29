Новейший российский ПЗРК "Верба" стал трофеем украинских воинов
Источник:ВСУ
Оружие украинским бойцам поставляют не только страны запада, но и российские оккупанты. Так, новым трофеем защитников стал новейший российский ПЗРК 9К333 "Верба".
"Иву" начали создавать в середине 2000-х. На вооружение русской армии такие ПЗРК передали только спустя несколько лет.
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Украинские защитники завоевали новый трофей на поле боя
Бойцы ВСУ с начала полномасштабной войны завоевали немало трофеев:
- В частности, в марте в освобожденном от российских кафиров Гостомеле нашли несколько пусковых установок 9К333 в подбитой технике врагов.
- Позже в окрестностях освобожденного поселка Малая Рогань в Харьковской области среди уничтоженной и заброшенной бронетехники захватчиков обнаружили ракеты 9М336 для этого ПЗРК.
- Кроме того, нашим военным удалось захватить современный российский комплект средств автоматизации стрелков-зенитчиков 9С935. Им оснащают операторов переносных зенитных ракетных комплексов, в том числе "Ивы".
ПЗРК "Ива" – результат глубокой модернизации советского комплекса "Игла". Работа над ней началась еще в середине двухтысячных. В то же время, сроки принятия комплекса на вооружение неоднократно сдвигались. Первые образцы "Ивы" начали поступать в российские войска только в 2014 году.
В настоящее время ПЗРК является частью тактического комплекса противовоздушной обороны "Барнаул-Т". Он интегрирован в общую систему противовоздушной обороны. "Ива" может получать информацию о воздушных целях от систем обнаружения высшего уровня.
Смотрите фото трофеев бойцов ВСУ / Фото ВСУ
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Враг продолжает терять живую силу
Российская армия, которая всегда презентовала себя как "вторая в мире", терпит в Украине колоссальные потери. По состоянию на 28 мая нашим защитникам удалось ликвидировать уже 30 тысяч вражеских военных . Кроме того, украинские бойцы уничтожили кучу техники захватчиков:
- 1330 танков;
- 3258 боевых бронированных машин;
- 628 артиллерийских систем;
- 203 реактивные системы залпового огня;
- 93 средства противовоздушной обороны;
- 207 самолетов;
- 174 вертолета;
- 503 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 116 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 48 единиц специальной техники.
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