Новейший российский ПЗРК "Верба" стал трофеем украинских воинов

Оружие украинским бойцам поставляют не только страны запада, но и российские оккупанты. Так, новым трофеем защитников стал новейший российский ПЗРК 9К333 "Верба".

"Иву" начали создавать в середине 2000-х. На вооружение русской армии такие ПЗРК передали только спустя несколько лет.

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Украинские защитники завоевали новый трофей на поле боя

Бойцы ВСУ с начала полномасштабной войны завоевали немало трофеев:

В частности, в марте в освобожденном от российских кафиров Гостомеле нашли несколько пусковых установок 9К333 в подбитой технике врагов.

Позже в окрестностях освобожденного поселка Малая Рогань в Харьковской области среди уничтоженной и заброшенной бронетехники захватчиков обнаружили ракеты 9М336 для этого ПЗРК.

Кроме того, нашим военным удалось захватить современный российский комплект средств автоматизации стрелков-зенитчиков 9С935. Им оснащают операторов переносных зенитных ракетных комплексов, в том числе "Ивы".

ПЗРК "Ива" – результат глубокой модернизации советского комплекса "Игла". Работа над ней началась еще в середине двухтысячных. В то же время, сроки принятия комплекса на вооружение неоднократно сдвигались. Первые образцы "Ивы" начали поступать в российские войска только в 2014 году.

В настоящее время ПЗРК является частью тактического комплекса противовоздушной обороны "Барнаул-Т". Он интегрирован в общую систему противовоздушной обороны. "Ива" может получать информацию о воздушных целях от систем обнаружения высшего уровня.

Смотрите фото трофеев бойцов ВСУ / Фото ВСУ

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Враг продолжает терять живую силу

Российская армия, которая всегда презентовала себя как "вторая в мире", терпит в Украине колоссальные потери. По состоянию на 28 мая нашим защитникам удалось ликвидировать уже 30 тысяч вражеских военных . Кроме того, украинские бойцы уничтожили кучу техники захватчиков:

1330 танков;

3258 боевых бронированных машин;

628 артиллерийских систем;

203 реактивные системы залпового огня;

93 средства противовоздушной обороны;

207 самолетов;

174 вертолета;

503 беспилотника оперативно-тактического уровня;

116 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

48 единиц специальной техники.

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