"Вербу" почали створювати у середині 2000-х. На озброєння російській армії такі ПЗРК передали лише через кілька років.
До теми Після 15 – 20 червня ситуація різко почне змінюватися на користь України, – Арестович
Українські захисники здобули новий трофей на полі бою
ПЗРК "Верба" – результат глибокої модернізації радянського комплексу "Игла". Робота над нею почалася ще у середині двотисячних. Водночас терміни прийняття комплексу на озброєння неодноразово зрушувалися. Перші зразки "Верби" почали надходити у російські війська лише у 2014 році.
Наразі цей ПЗРК є частиною тактичного комплексу протиповітряної оборони "Барнаул-Т". Він інтегрований у загальну систему протиповітряної оборони. "Верба" може отримувати інформацію про повітряні цілі від систем виявлення вищого рівня.
Дивіться фото трофеїв бійців ЗСУ / Фото ЗСУ
Варто прочитати ЗСУ пішли у контратаку та відбили Комишуваху, – Арестович про надлом ворога
Бійці ЗСУ від початку повномасштабної війни здобули чимало трофеїв:
- Зокрема, у березні у звільненому від російських окупантів Гостомелі знайшли кілька пускових установок 9К333 у підбитій техніці ворогів.
- Пізніше на околицях звільненого селища Мала Рогань на Харківщині серед знищеної та покинутої бронетехніки загарбників виявили ракети 9М336 для цього ПЗРК.
- Окрім цього, нашим військовим вдалося захопити сучасний російський комплект засобів автоматизації стрільців-зенітників 9С935. Ним оснащують операторів переносних зенітних ракетних комплексів, зокрема й "Верби".
Ворог продовжує втрачати живу силу
Російська армія, яка завжди презентувала себе як "друга у світі", зазнає в Україні колосальних втрат. Станом на 28 травня нашим захисникам вдалося ліквідували вже 30 тисяч ворожих військових. Окрім того, українські бійці знищили купу техніки загарбників:
- 1330 танків;
- 3258 бойових броньованих машин;
- 628 артилерійських систем;
- 203 реактивні системи залпового вогню;
- 93 засоби протиповітряної оборони;
- 207 літаків;
- 174 гелікоптери;
- 503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 116 крилатих ракет;
- 13 кораблів та катерів;
- 2226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 48 одиниць спеціальної техніки.
Буде цікаво – українські військові зі "Стугни" влучно підбили ворожу техніку: дивіться відео