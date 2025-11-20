В Вашингтоне начала работу делегация представителей РПЦЗ и Сербской православной церкви. При поддержке Православной Церкви Америки и лоббиста Роберта Амстердама она продвигает в Конгрессе США нарратив о якобы "притеснениях православных в Украине".

В чем заключается суть инициативы?

Главным финансовым донором этой инициативы является украинский бизнесмен Вадим Новинский, который длительное время поддерживает деятельность структур РПЦ как в Украине, так и за рубежом.

Эксперт Евгений Прокопишин заявил, что Новинский также финансирует политический проект народного депутата Дмитрия Разумкова. По его словам, это проявляется в голосованиях Разумкова, который систематически не поддерживает законопроекты, ограничивающие влияние РПЦ в Украине.

В частности, депутат не голосовал за закон о запрете деятельности РПЦ.

Прокопишин предполагает, что российские структуры могут рассматривать Разумкова как потенциального "нового Бойко" в сценарии политического реванша после возможного перемирия. В такой конфигурации Новинскому может быть отведена роль "нового Медведчука".

Также эксперт отметил, что на фоне этой активности в информационное пространство продвигаются тезисы о возможной "амнистии для РПЦ" в рамках будущего мирного урегулирования.

Параллельно Разумков и другие политики с промосковскими позициями публично призывают к "быстрому миру", отставке президента и проведению досрочных выборов.