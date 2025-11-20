У Вашингтоні почала роботу делегація представників РПЦЗ та Сербської православної церкви. За підтримки Православної Церкви Америки та лобіста Роберта Амстердама вона просуває в Конгресі США наратив про нібито "утиски православних в Україні".

У чому полягає суть ініціативи?

Головним фінансовим донором цієї ініціативи є український бізнесмен Вадим Новінський, який тривалий час підтримує діяльність структур РПЦ як в Україні, так і за кордоном.

Експерт Євгеній Прокопишин заявив, що Новінський також фінансує політичний проєкт народного депутата Дмитра Разумкова. За його словами, це проявляється у голосуваннях Разумкова, який систематично не підтримує законопроєкти, що обмежують вплив РПЦ в Україні.

Зокрема, депутат не голосував за закон щодо заборони діяльності РПЦ.

Прокопишин припускає, що російські структури можуть розглядати Разумкова як потенційного "нового Бойка" у сценарії політичного реваншу після можливого перемир'я. У такій конфігурації Новінському може бути відведена роль "нового Медведчука".

Також експерт зазначив, що на тлі цієї активності в інформаційний простір просуваються тези про можливу "амністію для РПЦ" в рамках майбутнього мирного врегулювання.

Паралельно Разумков та інші політики з промосковськими позиціями публічно закликають до "швидкого миру", відставки президента та проведення дострокових виборів.