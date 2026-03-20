Бьют и забирают деньги: оккупанты на Сумщине из-за зависти устроили "террор" новобранцам
- На Сумском направлении российские солдаты из 80-й мотострелковой бригады избивают новобранцев и отбирают у них деньги.
- Командиры знают о конфликтах, но ничего не делают, а новобранцам, которые жалуются, угрожают наказаниями.
Бойцы российской армии устроили "террор" новобранцам на Сумском направлении. Последних там избивают и отбирают деньги.
Конфликт разгорелся в подразделениях 80-й мотострелковой бригады группировки войск "Север". Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".
Почему новобранцам-оккупантам нелегко?
Как отметили в "АТЕШ", есть два типа оккупантов: кто воюет уже давно и кто только подписал контракт без единого боя за плечами.
У них задачи и позиции одни и те же, но деньги совсем разные.
Так, новый контрактник сразу получает от 1 до 3,5 миллиона рублей подъемных в зависимости от региона. А вот опытный боец, который воюет 1 – 2 года, – нет.
Зарплата у обеих категорий тоже разная. Кто служит давно, получает около 180 тысяч, а новобранцы – 240 тысяч.
Это переросло в прямое насилие. Опытные бойцы бьют новобранцев и забирают у них деньги. Логика проста: "Ты этого не заработал. Еще не достоин". Драки происходят прямо в расположении, на глазах у всех,
– рассказывают партизаны.
Командиры об этом знают, но ничего не делают.
Были и такие новобранцы, что жаловались, но в ответ получали угрозы подвалами и штрафными штурмами в один конец.
Другие подобные случаи среди оккупантов
Партизаны "АТЕШ" ранее рассказывали, что российские командиры на Запорожском направлении могут скрывать реальные потери личного состава. Часть погибших записывают в документах как таких, продолжающих службу, а это позволяет получать финансирование на несуществующих бойцов.
Тем временем оккупанты на Волчанском направлении жалуются на привилегии бойцов подразделения "Ахмат". Зато командование угрожает недовольным наказаниями – заключением или отправкой в "штрафные" подразделения.