От первых выстрелов до боевых гранат: как рекруты Нацгвардии готовятся к фронту

Будущие национальные гвардейцы проходят интенсивную подготовку, в ходе которой учатся действовать в условиях, максимально приближенных к боевым. Некоторые испытания оказываются гораздо сложнее, чем казались сначала, однако, преодолев страх, бойцы готовы проходить их снова.

Рекруты 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины осваивают обращение с оружием, тактику ведения боя и другие необходимые военные навыки. В ходе базовой общевойсковой подготовки они отрабатывают действия под наблюдением опытных инструкторов.

Как проходит подготовка будущих нацгвардейцев?

Занятия по огневой подготовке начинаются утром. Прежде чем приступить к стрельбе, новобранцы изучают устройство оружия, его возможности и особенности применения.

Один из нацгвардейцев, Владислав, рассказал, что сначала упражнения казались простыми. Однако во время отработки действий в окопах он столкнулся с настоящим стрессом.

Ты идешь, стреляешь, ты должен проверять каждый уголок, простреливать. Постоянно находясь в движении, стреляешь, и кажется, что делаешь все правильно, контролируешь все повороты,

– поделился военный.

По его словам, дополнительные трудности возникали, когда во время выполнения упражнения заканчивались патроны и нужно было перезарядить оружие. При этом рядом находился инструктор, который контролировал действия новобранцев и помогал исправлять ошибки.

Особое внимание во время обучения уделяют пулеметам. Рекрут Дмитрий признался, что работа с таким оружием требует не только навыков, но и хорошей физической подготовки.

Это совсем другой уровень. Особенно когда ты осознаешь, какие задачи он может решать на фронте в ходе боевых действий,

– отметил он.

Дмитрий также посоветовал тем, кто планирует поступить в ряды Нацгвардии, заранее уделять внимание физической форме, ведь пулемет имеет значительный вес.

Как обучаются будущие нацгвардейцы: смотрите видео

Что рассказывают рекруты о первом метании боевых гранат?

Одним из самых эмоциональных этапов подготовки стало метание гранат. Сначала военные в течение двух дней тренировались с учебными образцами, а затем перешли к боевым.

Рекрут Назар рассказал, что сначала ребята шутили и вспоминали школьные уроки физкультуры. Однако после получения настоящих боеприпасов отношение к упражнению изменилось.

Когда нам выдали уже боевые гранаты, показали, как закручивать запал, и когда мы взяли их в руки, стало уже не так смешно,

– вспомнил он.

По словам Назара, после первого броска страх уступил место азарту.

А после первого броска – дайте еще! Такой задор ворвался, что бросал бы целый день,

– рассказал новобранец.

В процессе обучения / Фото 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины

Сколько длится подготовка новобранцев Нацгвардии?

Обучение проходит под руководством инструкторов с боевым опытом. Они не только объясняют основы военного дела, но и передают практические знания, полученные на фронте.

Инструктор по прозвищу Куница подчеркнул, что даже те рекруты, которым сначала с трудом даются отдельные упражнения, постепенно осваивают необходимые навыки.

Часто бывает так, что у человека действительно не получается, но со временем, за эти 57 дней, к концу у новобранца, который не мог, например, устранить ту же задержку автомата, начинает все получаться, и я испытываю гордость,

– поделился он.

Помимо огневой подготовки, будущие национальные гвардейцы изучают военную топографию, сооружение укреплений, тактическое передвижение и оказание домедицинской помощи.

В бригаде отмечают, что комплексное обучение помогает новобранцам постепенно превращаться в слаженное подразделение, готовое выполнять боевые задачи.

Инструкторы и новобранцы делятся впечатлениями: смотрите видео

Как раньше готовили новобранцев 2-й Галицкой бригады?

В сентябре 24 Канал рассказывал о тактической подготовке новобранцев этой же бригады. Тогда новобранцы отрабатывали передвижение с оружием, взаимное прикрытие и взаимодействие в парах. Инструкторы подчеркивали, что важно не только правильно выполнять упражнения, но и научиться доверять сослуживцам.