Минимум 10 взрывов и пожар: Новочеркасскую электростанцию атаковали БПЛА

В Ростовской области ночью 25 марта прогремели мощные взрывы. После этого вспыхнул пожар на Новочеркасской государственной районной электростанции.

Об этом сообщают росСМИ. Местные в сети жалуются, что насчитали не менее 10 взрывов, передает 24 Канал.

К теме "Нет причин для паники": мощный взрыв напугал жителей Нижнего Новгорода

Новочеркасскую ГРЭС атаковали дроны

Ночью 25 марта тревожно было в Ростовской области. Россияне жаловались, что область якобы оказалась под атакой дронов. Более того, как пишут в сети, под ударом оказалась Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС) – там после взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Взрывы в Ростовской области: смотрите видео

Взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

В сети оккупанты жаловались, что в Ростовской области прозвучало не менее 10 мощных взрывов. К слову, губернатор Василий Голубев подтвердил, что на Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар, однако причины возгорания – "неизвестны". Традиционно власти заявили, что пострадавших якобы нет.

Вместе с тем, стало известно, что в результате пожара свою работу прекратило 2 энергоблока. К слову, на Новочеркасской ГРЭС их всего 9.

Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловатт – Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС,

– заявил Голубев.

Россияне жалуются, что "что-то ударило" по ГРЭС: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Минобороны России уже традиционно заявило об "успешном отражении атаки". Захватчики утверждают, мол, над областью сбили 11 беспилотников. Однако опубликованные в сети кадры говорят сами за себя – сбивали дроны, очевидно, электростанцией.

Взрывы и пожар на Новочеркасской ГРЭС: смотрите видео

В Самарской области дроны атаковали НПЗ

Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС) является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, что обеспечивает электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области. Эта станция также одна из крупнейших в Ростовской области.

В ночь на 23 марта неспокойно было в Самарской области. Там раздавались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе возле Новокуйбышевска. Российские власти пытались заверить, что причин для волнения нет, а все беспилотники якобы сбили.

Впрочем, масштабный пожар говорит о совсем другой реальности. Кроме того, впоследствии росСМИ сообщили, что Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод "временно не работает". Различные телеграм-каналы со ссылкой на собственные источники утверждали, что в результате атаки дронов 23 марта была повреждена одна из установок – АВТ-4.