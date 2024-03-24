24 марта в Нижнем Новгороде было очень громко.

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"Грюк" на ЛЭП

Российские телеграм-каналы поспешили успокоить местных. Они рассказали, что сильный взрыв произошел в так называемой Сортировке, одном из районов города.

По сообщению медиа, это всего лишь взорвался изолятор на линии электропередач на 110 киловольт. И причин для паники, мол, нет.

Отмечается, что опора ЛЭП, где "хлопнуло", расположена возле озера, между Архангельской и Запрудной улицами. Пострадавших нет.

Как "бахкало" в Новгороде: видео соцсети

Отметим, что Нижний Новгород расположен от границы Украины на расстоянии более 1000 километров.

От украинской границы до Нижнего Новогорода тысяча километров / Фото Андрющенко Time

Следует заметить, что "хлопок" продолжает так называемые "хождения по НПЗ". В ночь на 23 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. После стало известно, что предприятие приостановило свою работу.

Неспокойно россиянам живется и на оккупированных территориях. Так, в ночь на 24 марта воздушную тревогу объявляли для Крыма. Там сразу в нескольких регионах раздавались взрывы. А губернатор Севастополя Развожаев заявлял о самой массированной атаке на полуостров.

Утром Воздушные силы рассказали об очередном успехе в работе по ликвидации российского Черноморского флота. Наши военные поразили два больших десантных корабля "Ямал"Ямал" и "Азов". Известно, что "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а "Азов" использовали на парадах.

Обратите внимание! Россия потеряла уже треть своего флота за два года войны в Украине.

Кроме того, "прилетело" по центру связи, а также нескольким объектам инфраструктуры Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе.

В ВМС рассказали, насколько важным является поражение центра связи. Потеря связи всегда влияет на возможность управлять войсками.

Воздушные силы потроллили россиян в социальной сети после ударов по ВДК.