24 березня в Нижньому Новгороді було дуже гучно.

Дивіться також ВДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – парадний: що відомо про уражені кораблі

"Грюк" на ЛЕП

Російські телеграм-канали поспішили заспокоїти місцевих. Вони розповіли, що сильний вибух стався у так званій Сортировці, одному із районів міста.

За повідомленням медіа, це всього лишень вибухнув ізолятор на лінії електропередач на 110 кіловольт. І причин для паніки, мовляв, немає.

Зазначається, що опора ЛЕП, де "грюкнуло", розташована біля озера, між Архангельською та Запрудною вулицями. Постраждалих немає.

Як "бахкало" у Новгороді: відео соцмережі

Зазначимо, що Нижній Новгород розташований від кордону України на відстані понад 1000 кілометрів.

Від українського кордону до Нижнього Новогорода тисяча кілометрів / Фото Андрющенко Time

Слід зауважити, що "бавовна" продовжує так звані "ходіння по НПЗ". У ніч проти 23 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області. Опісля стало відомо, що підприємство призупинило свою роботу.

Неспокійно росіянам живеться й на окупованих територіях. Так, у ніч проти 24 березня повітряну тривогу оголошували для Криму. Там одразу у кількох регіонах лунали вибухи. А губернатор Севастополя Развожаєв заявляв про найбільшу масовану атаку на півострів.

Зранку Повітряні сили розповіли про черговий успіх у роботі з ліквідації російського Чорноморського флоту. Наші військові уразили два великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов". Відомо, що "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" використовували на парадах.

Зверніть увагу! Росія втратила вже третину свого флоту за два роки війни в Україні.

Крім того, "прилетіло" по центру зв'язку, а також декількох об'єктах інфраструктури Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі.

У ВМС розповіли, наскільки важливим є ураження центру зв'язку. Втрата зв'язку завжди впливає на можливість управляти військами.

Повітряні сили потролили росіян у соціальній мережі після ударів по ВДК.