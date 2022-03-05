Новое бесчеловечное преступление: на Киевщине оккупанты убили 80-летнего пенсионера, причина
Российские оккупанты продолжают совершать зверства в Украине. Их преступления просто невозможно оправдать.
На этот раз жертвой россиян стал пенсионер в Гостомеле, Киевской области. Речь идет о Николае Мамчуре.
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Очередное циничное преступление оккупантов
Пенсионер всю жизнь прожил в Гостомеле, а до выхода на пенсию работал на стекольном заводе. Его застрелили на пороге собственного дома. Причина – мужчина отказался накормить российских военных.
Журналист Игорь Чичкань сообщил, что украинского пенсионера оккупанты убили "осознанно и безжалостно... просто потому, что могли это сделать".
Не забудем. Не простим. Отомстим за каждого. Земля будет гореть под ногами у рашистов,
– подчеркнул Игорь Чичкань.
Оккупанты убили пенсионера на Киевщине / Скриншот поста в фейсбук
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