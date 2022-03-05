Новое бесчеловечное преступление: на Киевщине оккупанты убили 80-летнего пенсионера, причина

Российские оккупанты продолжают совершать зверства в Украине. Их преступления просто невозможно оправдать.

На этот раз жертвой россиян стал пенсионер в Гостомеле, Киевской области. Речь идет о Николае Мамчуре.

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Очередное циничное преступление оккупантов

Пенсионер всю жизнь прожил в Гостомеле, а до выхода на пенсию работал на стекольном заводе. Его застрелили на пороге собственного дома. Причина – мужчина отказался накормить российских военных.