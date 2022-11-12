Гимнастка на руинах: легендарный Бэнкси признал, что сделал граффити в Бородянке
Источник:инстаграм Бэнкси
На одном из разбомбленных оккупантами доме в Бородянке появились интересные граффити. По стилю они похожи на работы всемирно известного анонимного художника Бэнкси.
Впоследствии Бэнкси все-таки признался, что работы были сделаны им. Их он сделал, когда находился в Киевской области.
Важно Слышали и видели, как высаживался российский десант, – парень из Бородянки о первых днях войны
Сначала снимки опубликовал британский фотожурналист и репортер Эд Рэм, который работает на Getty Images в Украине. На одном из снимков зафиксирована внутренняя полуразрушенная стена дома с рисунком – маленький мальчик бросает на спину взрослого мужчину в кимоно.
Сам Рэм спросил подписчиков, может ли быть, что это работа Бэнкси, или это просто имитация.
Обладателя черного пояса президента России Владимира Путина отстранили от должности почетного президента Международной федерации дзюдо,
– написал он.
Вероятно, работа Бенкси в Бородянке / Фото Эда Рема
Также в сети появились и другие фото, которые очень похожи по стилю исполнения на работы Бэнкси. Одну из них сам Бэнкси опубликовал в своем инстаграме.
Граффити в Бородянке / Фото из инстаграма Бенкси
Кто такой Бэнкси и что о нем известно
- Бенкси – известный британский анонимный художник граффити, политический активист и режиссер. До сих пор никто не знает ни его подлинного имени, ни его лица.
- Первая работа Бэнкси появилась на улицах Бристоля в конце 90-х. Под этим псевдо он умудряется проводить выставки и снимать фильмы.
- Бэнкси рисует свои сатирические произведения во многих городах мира. Дома с его граффити часто поднимаются в цене. Его работы ироничны, часто направлены на тонкую критику властных институтов.
Добавим, что руины Бородянки в Киевской области являются узнаваемыми кадрами российского террора в Украине. В первые 3 дня марта Бородянка пережила 4 авианалета. Российские военные сбросили десятки бомб на семь многоэтажек по улице Центральной. Взрывы были такой мощности, что уничтожали по полдома.
Достойно внимания – Как выглядит разрушенная Бородянка смотрите видео