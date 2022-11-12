Згодом Бенксі таки зізнався, що роботи були зроблені ним. Їх він зробив, коли перебував на Київщині.

Важливо Чули й бачили, як висаджувався російський десант, – хлопець з Бородянки про перші дні війни

Спершу знімки опублікував британський фотожурналіст і репортер Ед Рем, що працює на Getty Images в Україні. На одному зі знімків зафіксовано внутрішню напівзруйновану стіну будинку з малюнком – маленький хлопчик кидає на спину дорослого чоловіка в кімоно.

Сам Рем запитав у підписників, чи може бути, що це робота Бенксі, чи це просто імітація.

Володаря чорного паска президента Росії Володимира Путіна відсторонили від посади почесного президента Міжнародної федерації дзюдо,

– написав він.



Ймовірно робота Бенксі у Бородянці / Фото Еда Рема

Також у мережі з'явилися й інші фото, які вкрай схожі за стилем виконання на роботи Бенксі. Одну з них сам Бенксі опублікував у своєму інстаграмі.



Графіті у Бородянці / Фото з інстаграму Бенксі

Хто такий Бенксі і що про нього відомо

Бенксі – відомий британський анонімний художник графіті, політичний активіст і режисер. Досі ніхто не знає ані його справжнього імені, ані його обличчя.

Перша робота Бенксі з'явилась на вулицях британського Бристоля наприкінці 90-х. Під цим псевдо він примудряється проводити виставки та знімати фільми.

Бенксі малює свої сатиричні твори в багатьох містах світу. Будинки з його графіті часто піднімаються в ціні. Його роботи іронічні, часто спрямовані на тонку критику владних інституцій.

Додамо, що руїни Бородянки в Київській області є найвпізнаванішими кадрами російського терору в Україні. У перші 3 дні березня Бородянка пережила 4 авіанальоти. Російські військові скинули десятки бомб на сім багатоповерхівок по вулиці Центральній. Вибухи були такої потужності, що знищували по пів будинку.

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