Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, какие вопросы должен учесть президент перед возможными перестановками. Он также рассказал, над какими задачами придется работать военному руководству независимо от принятых кадровых решений.

Стратегия ведения войны для нового командования

Будущему военному руководству придется планировать дальнейшие действия сразу по нескольким сценариям. До второй половины осени Украина может усилить давление на Кремль и заставить Россию перейти к реальным переговорам о прекращении огня, однако война также может продолжиться зимой. Каждый из этих вариантов потребует других решений, ресурсов и подготовки войск.

Возможен сценарий, при котором нам удастся к второй половине осени оказать на Путина достаточное давление, чтобы Россия была готова к реальным переговорам и, как минимум, к прекращению огня. Но этого может и не произойти, и война перейдет в зимнюю кампанию,

– пояснил Мусиенко.

Одной из главных задач станет сочетание технологического развития с потребностями фронта. Украинские подразделения уже широко применяют дроны и наземные роботизированные комплексы, а передовой опыт роботизации демонстрируют, в частности, в Третьем армейском корпусе. В то же время полностью отказаться от пехоты пока невозможно, поэтому новые технологии должны снизить нагрузку на людей и риски при выполнении самых опасных задач.

Необходимо использовать технологический прогресс в интересах Сил обороны Украины, чтобы защитить пехотинца, сократить его задействование, особенно во время ротаций, удержать фронт и наносить врагу максимальные потери,

– подчеркнул военный аналитик.

Командованию необходимо одновременно не допустить прорыва обороны, сдерживать российское продвижение и не давать врагу изнурять украинские подразделения. Эти задачи придется выполнять независимо от того, состоятся ли кадровые перестановки в ближайшее время.

Ракеты и удары по России

Вторым направлением должно стать усиление ударов по военным объектам в России и продолжение морской блокады. Эту работу необходимо совместить с решениями о мобилизации, ведь избежать этого вопроса во время войны невозможно. Он остается сложным для общества, однако без достаточного количества людей, техники и средств поражения реализовать новую стратегию не удастся.

Это деликатный вопрос для общества, но его нельзя избежать, пока продолжается война. Нельзя уклоняться от этой темы,

– подчеркнул Мусиенко.

У Украины меньше ресурсов, чем у России, поэтому она часто вынуждена действовать асимметрично и наносить противнику большие потери меньшими силами. Однако при нанесении ударов на большие расстояния сначала необходимо достичь хотя бы приблизительного равенства в средствах поражения. Речь идет о собственных ракетах, в частности баллистических, которые позволят системно наносить удары по российским аэродромам, военным объектам и предприятиям оборонной промышленности.

Мне хотелось бы симметричности хотя бы в ударах по вражеским объектам. Для этого нам нужны ракеты. Независимо от того, кто будет главнокомандующим, начальником Генштаба или министром обороны, каждый подтвердит, что это сейчас одна из важнейших задач,

– пояснил военный аналитик.

Беспилотники уже хорошо показали себя во время атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, особенно на установки по переработке нефти. Для поражения других защищенных и удаленных целей нужны более мощные средства, которые Украина сможет запускать с наземных установок. Получив достаточное количество различных типов ракет, Силы обороны Украины смогут использовать их асимметрично и навязывать России свои условия, несмотря на разницу в территории, населении и ресурсах.

Главные задачи на фронте

Независимо от кадровых решений, новому военному руководству придется работать в условиях ожесточенных боев сразу на нескольких направлениях. Россияне наносят удары вблизи Константиновки, на Покровском, Александровском, Гуляйпольском и Купянском направлениях, а также не отказываются от попыток продвинуться в Харьковской и Сумской областях под видом создания так называемой буферной зоны.

Задач на самом деле много. Есть над чем работать, чтобы укрепляться и менять наши подходы,

– подчеркнул Мусиенко.

Одним из ключевых направлений остается технологическая трансформация войск. Дроны уже выполняют значительную часть задач на поле боя и помогают снижать риски для пехоты, но их использование нужно еще лучше сочетать с обороной, ударами по врагу и действиями других подразделений.

Дроны идут впереди. Мне кажется, что сейчас это уже аксиома для всех,

– сказал военный аналитик.

Обсуждение возможных назначений не должно отвлекать от боевых задач, ведь российская армия не изменила своих планов и продолжает наступательные действия. Войскам необходимо сохранять управляемость, не допустить прорывов и сосредоточиться на том, как сорвать планы противника и реализовать собственную стратегию.

Мусиенко оценил возможные перестановки в ВСУ: смотрите видео