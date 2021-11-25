Новое нападение на Украину слишком дорого обойдется России, – Кулеба

25 ноября 2021 , 12:13
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Источник:

24 канал

Ситуация безопасности вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях остается напряженной. В украинском МИД прокомментировали агрессивные действия России.

Во время брифинга 25 ноября глава ведомства Дмитрий Кулеба объяснил, в чем сейчас состоит задача украинских дипломатов. Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий.

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Какой сигнал Украина подает России

Кулеба заверил, что МИД работает почти круглосуточно, чтобы сохранить и усилить международную поддержку Украины, в первую очередь – в вопросах военного и сотрудничества по безопасности. В то же время в России должны четко понять, какие политические, экономические и человеческие потери потерпит их страна, если начнет новый этап агрессии против Украины.

Кроме этого, министр иностранных дел также пояснил, что как составляющие единой агрессивной политики Москвы против Украины следует рассматривать:

  • скопление российских войск на границе;
  • интенсивная аэроразведка;
  • угрозы Украине от российских чиновников разных уровней;
  • сознательное блокирование Россией работы нормандского формата и ТКГ.

Что должен понять Путин

Чиновник отметил, что Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает в себя политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине. При этом, подчеркнул чиновник, Украина не пытается понять, что в голове у Путина. Якобы это неблагодарное дело.

Мы работаем над тем, чтобы в ней (голове Путина – 24 канал) появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать,
– заявил Кулеба.

Предварительные заявления Кулебы

  • Накануне Кулеба ответил на циничные обвинения России о "подготовке к военному нападению" на Донбассе. Министр подчеркнул, что Украина не имеет таких намерений и работает над политико-дипломатическим решением конфликта.
  • Чиновник считает, что российское руководство, в частности – лично Путин, рассматривает возможность наступления против нашего государства. Впрочем, пойдет ли Москва на это или нет – зависит от нескольких факторов, среди которых – сила, покой и выдержка Украины.
  • В ноябре глава МИД провел ряд переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. Например, встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Кулеба объяснил, что Украина консолидирует партнеров для противодействия России.
Автор: Ірина Буртик