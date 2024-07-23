Накапливает ли Россия силы для нового наступления на Харьковщине: майор ВСУ оценил действия врага

Российские войска в начале мая начали наступление на севере Харьковской области. Ценой сверхчеловеческих усилий Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию.

Однако сейчас украинские военные говорят о потенциальном очередном наступлении врага на Харьковщине. Майор Вооруженных Сил Украины заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, накапливают ли оккупанты силы для нового наступления.

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Готовит ли враг новое наступление

По субъективному мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады, сейчас в кратковременной перспективе враг не имеет сил, чтобы продолжать активные штурмовые действия на Харьковском направлении.

Заметим, что такие выводы майор ВСУ сделал из собственных наблюдений и опыта пребывания на фронте после широкомасштабного вторжения, в частности в Харьковской области.

Все переброски россиянами сил и средств, то есть военнослужащих, техники и артиллерийского вооружения, больше похоже на пополнение потерь и фиксирование на тех участках фронта, где врагу удалось закрепиться,

– сказал Кудряшов.

Он также подчеркнул, что участки фронта на Харьковском направлении, где россиянам удалось закрепиться, имеют максимум тактическое значение.

К слову, президент Владимир Зеленский отметил, что Россия действительно начала прорыв на Харьков с целью захвата мегаполиса, в котором живет 1,5 миллиона человек. Однако ВСУ остановили врага.