Новое наступление России: какое оружие нужно Украине, чтобы отразить атаку врага
Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что уже в ближайшие недели Россия может начать новое полномасштабное вторжение. Чтобы остановить новое наступление врага, Украине нужны определенные виды вооружения.
Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, то, что Россия планирует новое наступление, было ясно еще в августе – сентябре 2022 года.
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Как отметил Гетьман, ВСУ готовятся к новой вражеской атаке. Однако, чтобы дать отпор оккупантам, украинским защитникам нужно получить дополнительные виды вооружения.
"Танк в защите – пушка на гусеницах"
Майор запаса ВСУ напомнил, что долгожданной новостью для Украины стало то, что западные партнеры предоставят нам современные танки. Однако, по словам Гетьмана, прямо сейчас у ВСУ нет потребности в большом количестве таких машин.
"В защите танк по большому счету – только пушка на гусеницах", – отметил военный аналитик.
Он добавил, что танки нам потребуются чуть позже, когда ВСУ будут полностью готовы к контрнаступательным действиям.
Алексей Гетьман назвал оружие, которое нужно Украине для отражения нового наступления России: смотрите видео
Украине очень нужна артиллерия
В настоящее время есть насущная потребность в пушках. По словам Гетьмана, война между Украиной и Россией – это во многом битва артиллерии. Преимущество получает та сторона, у которой даже не то, что больше пушек, а больше именно качественной и высокоточной артиллерии.
Для нас очень важно получить самоходные артиллерийские установки и все, что связано с артиллерией. И очень важно – это большое количество снарядов,
– подчеркнул майор запаса ВСУ.
Он добавил, что артиллерия позволяет эффективно защищаться, уничтожая врага как на небольшом, так и на максимальном расстоянии.
Другие неотложные потребности ВСУ
Также, по словам военного аналитика, ВСУ нуждаются и в других видах военной техники.
- Украине нужны БПЛА и другие вещи для аэроразведки.
- Также Киеву очень нужны самолеты и вертолеты, которые позволяют уничтожать врага с воздуха.
Майор запаса ВСУ добавил, что все это усилит возможности украинских защитников при противодействии вероятной атаке со стороны России.
"Мы знаем, что и где планируют россияне"
Гетьман согласился с предположением секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что российские оккупанты могут повторить попытку полномасштабного вторжения в Украину по сценарию 24 февраля 2022 года. То есть, вероятно, россияне могут атаковать с Севера, Востока и Юга.
"Мы знаем, что и где они планируют. Если нам сейчас передадут большое количество патронов и чуть-чуть пушек, то это и есть оружие, которое может остановить наступательные действия врага", – подчеркнул ветеран российско-украинской войны.
Военная помощь для Украины: коротко
- В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В то же время Соединенные Штаты пока не намерены передавать Украине истребители F-16.
- По данным Reuters, в новый пакет помощи от США могут войти ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров.
- Украина получит от партнеров 321 танк. Их будут передавать отдельными волнами. Как отметил глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, танки также важны для выполнения оборонных операций. Ведь нужно остановить наступление врага и продавливание фронта.