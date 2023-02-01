Новое наступление России: какое оружие нужно Украине, чтобы отразить атаку врага

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что уже в ближайшие недели Россия может начать новое полномасштабное вторжение. Чтобы остановить новое наступление врага, Украине нужны определенные виды вооружения.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, то, что Россия планирует новое наступление, было ясно еще в августе – сентябре 2022 года.

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Как отметил Гетьман, ВСУ готовятся к новой вражеской атаке. Однако, чтобы дать отпор оккупантам, украинским защитникам нужно получить дополнительные виды вооружения.

"Танк в защите – пушка на гусеницах"

Майор запаса ВСУ напомнил, что долгожданной новостью для Украины стало то, что западные партнеры предоставят нам современные танки. Однако, по словам Гетьмана, прямо сейчас у ВСУ нет потребности в большом количестве таких машин.

"В защите танк по большому счету – только пушка на гусеницах", – отметил военный аналитик.

Он добавил, что танки нам потребуются чуть позже, когда ВСУ будут полностью готовы к контрнаступательным действиям.

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Украине очень нужна артиллерия

В настоящее время есть насущная потребность в пушках. По словам Гетьмана, война между Украиной и Россией – это во многом битва артиллерии. Преимущество получает та сторона, у которой даже не то, что больше пушек, а больше именно качественной и высокоточной артиллерии.

Для нас очень важно получить самоходные артиллерийские установки и все, что связано с артиллерией. И очень важно – это большое количество снарядов,

– подчеркнул майор запаса ВСУ.

Он добавил, что артиллерия позволяет эффективно защищаться, уничтожая врага как на небольшом, так и на максимальном расстоянии.

Другие неотложные потребности ВСУ

Также, по словам военного аналитика, ВСУ нуждаются и в других видах военной техники.

Украине нужны БПЛА и другие вещи для аэроразведки.

Также Киеву очень нужны самолеты и вертолеты, которые позволяют уничтожать врага с воздуха.

Майор запаса ВСУ добавил, что все это усилит возможности украинских защитников при противодействии вероятной атаке со стороны России.

"Мы знаем, что и где планируют россияне"

Гетьман согласился с предположением секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что российские оккупанты могут повторить попытку полномасштабного вторжения в Украину по сценарию 24 февраля 2022 года. То есть, вероятно, россияне могут атаковать с Севера, Востока и Юга.

"Мы знаем, что и где они планируют. Если нам сейчас передадут большое количество патронов и чуть-чуть пушек, то это и есть оружие, которое может остановить наступательные действия врага", – подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

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