Данилов предположил, на каких направлениях Россия может пойти в наступление

Россияне могут пойти в новое наступление в конце февраля – марте. Опасными являются Донецкое и Луганское направления, поскольку захватчики стремятся завершить оккупацию этих областей.

По состоянию на сегодняшний день на Донецкое и Луганское направления оккупанты стянули 374 своих батальона. Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Где захватчики могут пойти в наступление

Захватчики стянули на эти направления все что имели. Однако у них ничего не получается, Вооруженные Силы Украины продолжают смело защищать нашу землю.

Соответственно, понимаем, что, кроме этого направления, есть еще Запорожское, где они последние недели каждый день предпринимают попытки, условно говоря, смотреть, где у нас есть слабые места. Куда они будут двигаться дальше – зависит от многих факторов,

– сообщил секретарь СНБО.

Впрочем, сегодня оккупационное войско продолжают ослаблять. По словам Данилова, потери врага только на Донецком и Луганском направлениях превышают наши потери в 7,4 раза.

Данилов предположил, где россияне могут пойти в наступление: смотрите видео

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