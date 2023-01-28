Об этом 24 Каналу сказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что предоставление нам танков является серьезным рывком, ведь это означает, что нужно закрывать вопрос с Россией и больше к нему не возвращаться.

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Решится ли Путин на новое наступление

Ступак подчеркнул, что Украина уже не та, какой была в феврале 2022 года. То же касается Вооруженных Сил Украины, а также количества и качества военной техники, которая сейчас у нас есть. Демонстрирует хорошие показатели и наша ПВО, которая в октябре сбивала 58% вражеских объектов, а вскоре улучшила статистику под 90%.

Поэтому, по его словам, новое наступление России вполне вероятно. Надо готовиться к тому, что оно может быть на любом направлении. В то же время, не стоит привязываться к датам, в частности, 24 февраля. Ведь оккупанты не имеют поводов для радости, поскольку ничего за это время не достигли.

Я не думаю, что они будут что-то приурочивать именно к этой дате,

– заявил Ступак.

Поэтому, добавил эксперт Украинского института будущего, наступление захватчиков может быть как раньше, так и позже этой даты.

Какие планы могут быть у России

Он отметил, что цели российской "спецоперации" постепенно опустились от демилитаризации, денацификации, борьбы с НАТО и ЛГБТ, защиты "исконно русских земель" к государственной тайне. Что будет дальше – никто не знает, ведь есть только уголовная ответственность за разглашение целей "СВО".

Поэтому, по его мнению, россияне будут стремиться закрепиться в Запорожской и Херсонской областях, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, взять перерыв, например, в 5 лет. А затем провозгласить православный джихад за освобождение "исконно русских земель".

Это будет ползучий захват Украины. Затем они будут иметь целью выйти на часть Днепропетровской области, снова тайм-аут и снова этот православный джихад,

– сказал Ступак.

То есть, объяснил эксперт Украинского института будущего, россияне будут действовать по принципу "не можешь съесть пирог весь сразу – начинай кушать его кусками".

Ступак предположил, пойдет ли Россия в новое наступление и какие планы у Путина: смотрите видео

Запад готов поддерживать Украину

Ступак уверен, что у Путина такие планы. Потому что план по захвату Крыма у него был еще где-то с 2008 года в том или ином виде. И глава Кремля начал его реализовывать, как только появился подходящий момент.

По словам эксперта Украинского института будущего, его знакомые, присутствовавшие на Давосском форуме, рассказали, что за кулисами, когда европейцы встречали каких-либо россиян, то общались с ними исключительно на языке нерадостных жестов.

Это, и также настроенность наших друзей, дает мне уверенность, что они готовы поддерживать Украину,

– подчеркнул Ступак.

Он добавил, что предоставление нам танков является серьезным рывком, ведь это значит, что назад дороги уже нет – нужно закрывать вопрос с Россией и больше к нему не возвращаться. Иначе эта война будет уже на территории стран НАТО.

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