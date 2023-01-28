Про це 24 Каналу сказав експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що надання нам танків є серйозним ривком, адже це означає, що потрібно закривати питання з Росією й більше до нього не повертатися.

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Чи зважиться Путін на новий наступ

Ступак наголосив, що Україна вже не та, якою була в лютому 2022 року. Те ж саме стосується Збройних Сил України, а також кількості та якості військової техніки, яка зараз у нас є. Демонструє гарні показники і наша ППО, яка у жовтні збивала 58% ворожих об'єктів, а невдовзі поліпшила статистику аж під 90%.

Тому, за його словами, новий наступ Росії доволі ймовірний. Треба готуватися до того, що він може бути з будь-якого напрямку. Водночас не варто прив'язуватися до дат, зокрема, 24 лютого. Адже окупанти не мають причин для радості, оскільки нічого за цей час не досягли.

Я не думаю, що вони будуть щось приурочувати саме до цієї дати,

– заявив Ступак.

Тож, додав експерт Українського інституту майбутнього, наступ загарбників може бути як раніше, так і пізніше за цю дату.

Які плани можуть бути в Росії

Він зауважив, що цілі російської "спецоперації" поступово опустилися від демілітаризації, денацифікації, боротьби з НАТО й ЛГБТ, захисту "споконвічно російських земель" до державної таємниці. Що буде далі – ніхто не знає, адже є лише кримінальна відповідальність за розголошення цілей "СВО".

Тому, на його думку, росіяни прагнутимуть закріпитися у Запорізькій та Херсонській областях, вийти на адміністративної межі Донецької й Луганської областей, взяти перерву, наприклад, у 5 років. А потім проголосити православний джихад за звільнення "споконвіку російських земель".

Це буде повзуче захоплення України. Потім вони будуть мати на меті вийти на частину Дніпропетровської області, знову тайм-аут і знову цей православний джихад,

– сказав Ступак.

Тобто, пояснив експерт Українського інституту майбутнього, росіяни будуть діяти за принципом "не можеш з'їсти пиріг весь одразу – починай їсти його шматками".

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Захід готовий підтримувати Україну

Ступак певен, що Путін має такі плани. Тому що план щодо захоплення Криму у нього був ще десь з 2008 року в тому чи іншому вигляді. І глава Кремля почав його реалізовувати, щойно з'явився слушний момент.

За словами експерта Українського інституту майбутнього, його знайомі, які були присутні на Давоському форумі, розповіли, що за лаштунками, коли європейці зустрічали якихось росіян, то спілкувалися з ними виключно мовою нерадісних жестів.

Це, а й налаштування наших друзів, дає мені впевненість, що вони готові підтримувати Україну,

– наголосив Ступак.

Він додав, що надання нам танків є серйозним ривком, адже це означає, що назад дороги вже немає – потрібно закривати питання з Росією й більше до нього не повертатися. Інакше ця війна буде потім уже на території країн НАТО.

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