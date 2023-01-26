Як пишуть російські пропагандисти, слова Зеленського розкритикував прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков, інформує 24 Канал. Посіпаці Путіна не сподобалося, що Зеленський не бачить сенсу говорити з диктатором.

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Пєсков видав брехливу заяву про Зеленського

Заява Зеленського стосувалася мирних переговорів з Росією. Відповідаючи на питання, чи не пізно для переговорів, український президент відповів, що після повномасштабного вторгнення для нього Путін – "ніхто".

Очевидно в Кремлі справжня пандемія з манією величі, адже в Москві думають, що всі мають рахуватися з ними. Тому Пєсков і видав цинічну та брехливу заяву про українського президента.

Ми знаємо, з якими обіцянками Зеленський обирався президентом. Він не вирішив проблему Донбасу, він не виконав Мінських домовленостей, більше того, як з'ясувалося, він не збирався їх виконувати. Він готувався до війни,

– сказав Пєсков.

Втім, прессекретар Путіна забув уточнити, що питання Донбасу не було вирішено саме через Росію та ультиматуми Путіна. Він оминув увагою, що Росія розпочала війну проти України у 2014 році. Простими словами, якби не Путін, то на Донбасі не було б ніякої війни.

Також в риториці Пєскова простежується, що в Кремлі сильно стурбовані тим, що Захід надає Україні військову допомогу. Він цинічно каже, що Зеленський буцімто готувався до війни. Та Пєсков оминув увагою, що Україна отримувала зброю винятково для оборони.

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