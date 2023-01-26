Как пишут российские пропагандисты, слова Зеленского раскритиковал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, информирует 24 Канал. Приспешнику Путина не понравилось, что Зеленский не видит смысла говорить с диктатором.
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Песков выдал лживое заявление о Зеленском
Заявление Зеленского касалось мирных переговоров с Россией. Отвечая на вопрос, не поздно ли для переговоров, украинский президент ответил, что после полномасштабного вторжения для него Путин – "никто".
Очевидно, в Кремле настоящая пандемия с манией величия, ведь в Москве думают, что все должны считаться с ними. Поэтому Песков и выдал циничное и лживое заявление об украинском президенте.
Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять. Он готовился к войне,
– сказал Песков.
Впрочем, пресс-секретарь Путина забыл уточнить, что вопрос Донбасса не был решен именно из-за России и ультиматума Путина. Он упустил внимание, что Россия начала войну против Украины в 2014 году. Простыми словами, если бы не Путин, то на Донбассе не было бы никакой войны.
Также в риторике Пескова прослеживается, что в Кремле сильно озабочены тем, что Запад оказывает Украине военную помощь. Он цинично говорит, что Зеленский будто бы готовился к войне. Но Песков обошел вниманием, что Украина получала оружие исключительно для обороны.
Зеленский сомневается, жив ли Путин
- Украинский лидер неоднократно заявлял, что не намерен вести переговоры с Путиным. Причина в том, что Россия разрушила украинские города и убила немало людей, многие из которых были замучены.
- Что больше, Зеленский говорит, что он не уверен что тот президент России, который иногда публично появляется, что это действительно он и есть. Поэтому президент Украины сомневается, что Путин жив и действительно принимает решение.
- Следовательно, глава государства не понимает, с кем вести мирные переговоры. Также он посетовал на отсутствие уважения со стороны России.