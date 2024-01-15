Институт изучения войны проанализировал сообщения от "российских источников", утверждающих, что оккупанты готовятся пойти в наступление, как только земля на востоке и юге Украины замерзнет.

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Неужели россияне хотят идти в наступление: что об этом известно

Российский литературный критик и альтернативный историк Сергей Переслегин заявил 12 января, что российские войска якобы начнут широкомасштабное наступление на Украину. между 12 января и 2 февраля – после того, как земля замерзнет.

Переслегин написал это с заботой к оккупантам. Мол, им следует беспокоиться о том, что Кремль начнет наступление в неподходящее время или допустит те же ошибки, которые совершила Украина во время контрнаступления 2023 года.

Он также выразил волнение, что у России недостаточно сил для "ожидаемого широкомасштабного наступления".

Еще один известный российский блоггер заявил, что количество российских военнослужащих на линии фронта позволяет им проводить локальные тактические маневры, но вряд ли поспособствует значительным в оперативном отношении "прорывам".

12 января уже другой "военный блогер" заявил, что морозные погодные условия делают невозможным наземные операции и продвижение к северу от Вербового на Запорожье.

В Южном оперативном командовании Украины ранее сообщалось, что российская авиация не может действовать на юге Украины из-за морозных погодных условий. Между тем бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 14 января жаловался, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников.

Оккупант утверждает, что украинские силы используют по полдюжины дронов для нанесения ударов по каждой ценной цели на западе Запорожской области. Он признался, что интенсивное использование дронов украинцами усложняет ротацию российского персонала.

Что думают о возможном наступлении оккупантов в Институте изучения войны

Аналитики ISW подсчитали, что низкие температуры в Украине ограничивают операции на фронте, однако замерзшая земля создаст более благоприятную местность для механизированных маневровых боевых действий.

Также они считают, что оккупанты действительно могут активизировать локальные наступательные операции на Востоке Украины, однако им не удастся совершить значительный прорыв.

ISW продолжает считать, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции по всей восточной Украине, пытаясь перехватить и удержать инициативу вне зависимости от зимней погоды и условий местности. Однако ISW также считает, что российские войска не смогут совершить значительный в оперативном плане прорыв,

– говорится в сообщении.

Отметим, совсем недавно издание The Telegraph заявило, что Россия якобы готовит повторное наступление на Харьковщину, который может пройти уже 15 января.

Что говорят в ВСУ и ГУР о возможном наступлении России на Харьков