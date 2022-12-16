Это уже не февраль 2022-го, – ветеран ВМС о возможном новом наступлении России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия готовит около 200 тысяч новых солдат и, вероятно, снова попытается наступать на Киев. Однако следует понимать, что украинские защитники готовы отбивать их атаки.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. Он отметил, что после полномасштабного вторжения оккупантов 24 февраля Генштаб ВСУ, Минобороны и партнеры Украины наладили очень тесное взаимодействие.

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ВСУ готовы больше, чем в феврале

По его словам, речь идет не только о поставках оружия украинской стороне, но и об обмене мнениями относительно операционного применения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, новости о вероятном наступлении с Севера и не теряли своей актуальности, поэтому границы нашего государства укрепили, там сосредоточили серьезную группировку войск и построили мощные фортификационные сооружения.

При этом ГУР МО и разведки стран-партнеров внимательно наблюдают за происходящим в Беларуси. И хоть сейчас у них там будто бы началась активизация, и некоторые небольшие тактические воздушно-десантные подразделения приближаются к нашим границам, эти силы очень и очень невелики.

"Действительно, 200-тысячная группировка может быть создана. Но я хочу напомнить, что сейчас потери россиян уже приближаются к 100 тысячам только убитыми, а если добавить раненых, то это будет уже более 300 тысяч", – подчеркнул Рыженко.

Он добавил, что в начале полномасштабной войны на украинских границах было около 170 тысяч российских военных, значительная часть которых уже никогда не сможет воевать. Эти цифры хорошо демонстрируют, что Украина готова к потенциальному новому нападению России, и сейчас способна отбить его намного эффективнее, чем в начале вторжения.

Это действительно не февраль, когда было много "симптомов" этого нашествия, но не было ментального понимания того, что это будет со стороны России или Беларуси. Сейчас этого нет,

– считает Рыженко.

Он объяснил, что в феврале было что-то вроде того, что было в 2014 году в Крыму, когда у украинских военных спрашивали, почему они не стреляли. Дело в том, что тогда был этот самый ментальный барьер. А сейчас его нет, и украинским силам ничего не мешает при малейшей угрозе со стороны Беларуси дать серьезный отпор.

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Планы Генштаба могут отвадить врага

Ветеран ВМС отметил, что Генеральный штаб действует правильно, проводя предварительное планирование возможных будущих операций. Потенциальные сценарии, такие как наступление со стороны Беларуси, принимаются во внимание и прорабатываются. И от того, насколько качественно они прорабатываются, зависит то, насколько эффективной может быть реальная реакция. Более того, полная готовность к угрозе может даже заставить противника отказаться от запланированного наступления.

Так что вероятность того, что россияне создадут новую группировку и по нескольким направлениям будут пытаться повторить 24 февраля, действительно существует. Но подготовка украинской стороны, опережение и предупреждение противника должно дать серьезный положительный результат.

Что Залужный говорит о наступлении