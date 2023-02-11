В Сухопутных войсках рассказали, как готовятся к повторному масштабному наступлению России
Источник:телеграмм Александра Павлюка
Последние месяцы не утихают разговоры о вероятном новом наступлении России. Однако в Сухопутных войсках заверили, что ВСУ готовы к любому развитию событий.
Как рассказал командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк, наши защитники системно работают над тем, чтобы в случае повторного вторжения дальше границы враг не прошел
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Он отметил, что совместно с военной администрацией уже:
- подготовили позиции,
- установили долговременные фортификационные постройки, укрытия для личного состава, командно-наблюдательные пункты.
Местность, которая может быть использована противником для продвижения – заминирована. Вдоль границы – минные заграждения, завалы, рвы и т.д. Подразделы группировки Киев – тренируются, постоянно совершенствуют навыки,
– подчеркнул Павлюк.
Оккупанты уже начали наступление на Донбассе
Российские оккупационные войска не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область. Потому захватчики начали наступление в этом регионе. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сказал, что наступление россиян, однозначно, уже началось.
Кириленко отметил, что на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях враг сосредотачивает свои силы и множество техники. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить ключевые города этих направлений: Бахмут, Авдеевку и Угледар.
Кроме того, Кириленко отметил, что россияне гораздо интенсивнее обстреливают мирное население. Минометные обстрелы теперь не прекращаются ни днем ни ночью. Следовательно, в четверг, 9 февраля, Ильиновская община подверглась обстрелам. В результате 2 человека погибли, еще 2 – получили ранения.