Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко. Он считает, что сейчас враг будет действовать иначе, чем в начале вторжения в Украину.

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Рискованная тактика врага

По мнению аналитика, Россия преследует несколько целей:

первая цель – втянуть Украину в изнурительные бои на Востоке;

"Мы защищаемся от врага, не даем ему пройти нашу эшелонированную оборону. Но нам несколько легче, ведь мы – в обороне, а не атакуем. Поэтому россияне терпят большие потери. Но это истощает и нас, и в этом их задача", – подчеркнул их. Мусиенко.

вторая цель – растягивание фронта для того, чтобы расконцентрировать украинские силы и не давать продолжать как минимум контрнаступательные действия;

"Оккупанты пытаются постоянно маневрировать и консолидировать свои силы на разных направлениях. Это делается для того, чтобы распылять наши силы и растягивать по линии фронта. Однако такая тактика рискована и для войск врага", - отмечает он.

третья цель – создание постоянных источников напряжения, опасностей и рисковых ситуаций – вдоль границы и по разным направлениям. Это тоже расконцентрирует внимание и заставляет продвигаться разными направлениями.

Паниковать не стоит

"Может быть одно ударное направление, откуда россияне попытаются сконцентрировать свои силы – возможно, из Белгородской и Курской областей. И второе – меньшее, вспомогательное – с Востока. Или же с Востока будет стабилизированый, а из Беларуси – вспомогательный удар, для того, чтобы растянуть силы. С Юга меньше вероятность наступления", – считает эксперт.

По его мнению, эти направления угрожающие с точки зрения создания группировок оккупантов. Но основным будет один из них, пока неизвестно, какой именно.

Не стоит думать, что даже такой прогнозируемый, с отсутствующей рациональностью и логикой, несколько примитивный противник повторит свои ошибки и снова пойдет в наступление с разных сторон – из Беларуси, из России и других направлений. В этот раз так не будет,

– заметил Мусиенко.

Однако он уверяет, что паниковать не стоит. У украинской власти и военных есть понимание этой ситуации и угроз, проводится подготовка к тому, чтобы помешать врагу достичь своих планов.

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В течение месяца ситуация может измениться

По прогнозам генерала Валерия Залужного, новое наступление россияне могут начать, вероятнее всего, в феврале следующего года. По более оптимистичному сценарию – в марте. По менее оптимистичным – уже в январе.

По мнению Александра Мусиенко, врагу нужны эти один – два месяца для подготовки. Потому что на сегодняшний день российские войска, проходящие учения в Беларуси, в подавляющем большинстве отправляют на Восток. Но через месяц ситуация может измениться и Россия отдаст приказ останутся этим военным на территории Беларуси.

Сейчас из Белоруссии больше вывозится оружия, чем завозится из России (около 100 танков за предыдущий период было вывезено, а завезли россияне примерно 30 своих). Но опять же все может измениться,

– считает эксперт.

Он рассказал, что сейчас происходит обучение и слаживание мобилизованных, а затем начнется комплектование их техникой.

"От того, какая это будет техника, хватит ли ее, будут ли российские военные должным образом оснащены и экипированы для возможности ведения боевых действий, где будут формироваться ударные группы, будет зависеть дальнейшее развитие событий", – считает военно-политический обозреватель.

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