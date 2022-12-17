Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко. Він вважає, що зараз ворог буде діяти інакше, ніж на початку вторгнення в Україну.

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Ризикована тактика ворога

На думку аналітика, Росія переслідує декілька цілей:

перша мета – втягнути Україну у виснажливі бої на Сході;

"Ми захищаємось від ворога, не даємо йому пройти нашу ешелоновану оборону. Але нам дещо легше, адже ми – в обороні, а не атакуємо. Тому росіяни зазнають великі втрати. Але це виснажує і нас, і це є їхнім завданням", – наголосив Мусієнко.

друга мета – розтягування фронту для того, щоб розконцентрувати українські сили й не давати продовжувати щонайменше контрнаступальні дії;

"Окупанти намагаються постійно маневрувати і консолідувати свої сили на різних напрямках. Це робиться для того, щоб розпорошувати наші сили і розтягувати по лінії фронту. Проте така тактика ризикована й для військ ворога", – наголошує він.

третя мета – створення постійних джерел напруги, небезпек та ризикових ситуацій – вздовж кордону та по різних напрямках. Це теж розконцентрує увагу і змушує просуватися різними напрямками.

Панікувати не варто

"Може бути один ударний напрямок, звідки росіяни спробують сконцентрувати свої сили – можливо, з Білгородської і Курської областей. І другий – менший, допоміжний – зі Сходу. Або ж зі Сходу буде стабілізований, а з Білорусі – допоміжний удар, для того, щоб розтягнути сили. З Півдня менша ймовірність наступу", – вважає експерт.

На його думку, ці напрямки є загрозливим з точки зору створення угруповань окупантів. Але основним буде один з них, поки що невідомо, який саме.

Не варто думати, що навіть такий прогнозований, з відсутньою раціональністю і логікою, дещо примітивний противник повторить свої помилки та знову піде в наступ з різних боків – з Білорусі, з Росії та інших напрямків. Цього разу так не буде,

– зауважив Мусієнко.

Проте, він запевняє, що панікувати не варто. В української влади та військових є розуміння цієї ситуації та загроз, проводиться підготовка до того, щоб завадити ворогові досягти своїх планів.

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Протягом місяця ситуація може змінитися

За прогнозами генерала Валерія Залужного, новий наступ росіяни можуть почати, найімовірніше, у лютому наступного року. За більш оптимістичним сценарієм – у березні. За менш оптимістичним – уже у січні.

На думку Олександра Мусієнко, ворогу потрібні ці один – два місяці для підготовки. Тому що на сьогодні, російські війська, які проходять навчання в Білорусі, в переважній більшості відправляють на Схід. Але за місяць ситуація може змінитися і Росія віддасть наказ залишаться цим військовим на території Білорусі.

Зараз з Білорусі більш вивозиться зброї, ніж завозиться з Росії (близько 100 танків за попередній період було вивезено, а завезли росіяни приблизно 30 своїх). Але знову ж таки все може змінитися,

– вважає експерт.

Він розповів, що зараз відбувається навчання та злагодження мобілізованих, а потім почнеться комплектування їх технікою.

"Від того, яка це буде техніка, чи вистачить її, чи будуть російські військові належно оснащені та екіпіровані для можливості ведення бойових дій, де будуть формуватися ударні групи, буде залежати подальший розвиток подій", – вважає військово-політичний оглядач.

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