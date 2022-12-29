Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он назвал вариант развития событий, который был бы оптимальным для российских захватчиков.

Стоит внимания Если снова на Киев: насколько Украина готова к новому наступлению России

У России один вариант для наступления

Свитан убежден, что с точки зрения логистики и определенных моментов развертывания войск лучше всего для оккупантов было бы усилить давление со стороны села Валуйки, что в Луганской области в сторону Купянска, что на Харьковщине. Это Купянско-Сватовское направление.

Так, там очень маленькая логистическая цепочка. А в Валуйках находится мощная военная база врага, куда оккупационное войско может подтянуть резервы. Именно через этот поселок прошли более 100 тысяч захватчиков в начале этого года, поэтому оптимальный вариант наступления для россиян именно через Валуйки.

Если и организовывать какое-либо направление для атаки (для россиян – 24 канал), то это Купянско-сватовское направление,

– заметил военный эксперт.

Свитан предположил, где россияне могли организовать наступление: смотрите видео

Угроза нового наступления россиян: что известно