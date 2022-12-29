Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він назвав варіант розвитку подій, який був би оптимальним для російських загарбників.
Варте уваги Якщо знову на Київ: наскільки Україна готова до нового наступу Росії
Росія має один варіант для наступу
Світан переконаний, що з точки зору логістики та певних моментів розгортання військ, найкраще для окупантів було б посилити тиск з боку села Валуйки, що в Луганській області в бік Куп'янська, що на Харківщині. Це Куп'янсько-сватівський напрямок.
Так, там дуже маленький логістичний ланцюжок. А у Валуйках розташована потужна військова база ворога, куди окупаційне військо може підтягнути резерви. Саме через це селище пройшли понад 100 тисяч загарбників на початку цього року, тому оптимальний варіант наступу для росіян саме через Валуйки.
Якщо й організовувати якийсь напрямок для атаки (для росіян – 24 канал), то це Куп'янсько-сватівський напрямок,
– зауважив військовий експерт.
Світан припустив, де росіяни могли організувати наступ: дивіться відео
Загроза нового наступу росіян: що відомо
- У Міноборони Німеччини спрогнозували, що Росія може здійснити повторний напад вже у квітні 2023 року. Там зазначили, що він, ймовірно, буде неминучим і до нього окупанти залучать армію Білорусі.
- Згідно з прогнозом німецького Міноборони новий наступ Росія здійснить на підконтрольну Україні частину Донбасу. І там можливі два варіанти. За першим сценарієм, білоруські війська будуть використані як загроза та відволікальний чинник під час реального наступу Росії. Мета Кремля за першим сценарієм – повне взяття під свій контроль Донбасу.
- Водночас за другим сценарієм, білоруська армія може стати вирішальною силою у війні, проте можливість цього вважається малоймовірною. У Міноборони Німеччини припустили, що в цьому разі Владімір Путін хотів би завоювати всю Україну у війні на два фронти.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що не можна виключати загрозу нового вторгнення з боку Білорусі. Втім, за його словами, неправильно говорити, що є якісь дані, які підтверджують існування загрози.
- США уважно стежать за взаємодією Росії та Білорусі у війні проти України. Зокрема Білий дім слідкує за розміщенням російських сил на території північного сусіда нашої держави. Речниця Білого дому Карін Жан П'єр сказала, що США вже давно стурбовані роллю Білорусі в російській агресії проти України.