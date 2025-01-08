Российский военкор Максим Калашников, анализируя украинские атаки на Курщине, фактически признал беспомощность армии России и ее командования, передает 24 Канал. Кроме того, он разболтал, насколько успешное наступление ВСУ в Курской области.

К теме Потери врага уже огромные: генерал армии оценил наступление ВСУ на Курщине

"Россияне снова не смогли просчитать планы ВСУ"

Оккупанты жалуются, что Силы обороны смогли сосредоточить живую силу и технику для нового наступления на Курском направлении. Однако куда больше российских патриотов разгневало то, где в это время была российская разведка, которая снова все упустила.

"Z"-блогер признал, что наступление Сил обороны в Курской области застало врасплох российское командование, которое снова не смогло просчитать планы ВСУ.

Не очень хорошие новости. В Курской области была новая попытка наступления ВСУ. Украинцы продолжают подтягивать большое количество пехоты. В наступлении также участвуют танки и западная бронетехника. Силы обороны применяют мощные средства радиоэлектронной борьбы, парализуя работу российских дронов,

– сказал "Z"-блогер.

Вооруженные Силы Украины, по его словам, смогли беспрепятственно сконцентрировать большое количество резервов и техники для наступления.

Где была разведка генштаба армии России? Где были российские воздушные силы, которые якобы доминируют в воздухе? Оказывается, что они все пропустили,

– заметил Калашников.

Он добавил, что Россия показала Западу, что у нее нет элементарных методов ведения современной войны.

Кроме этого, росСМИ пишут, что недавняя атака ВСУ на Курщине может быть маневром для отвлечения внимания. В то же время командование украинской армии может готовить основной удар с территории Сумской области. Возможно, даже из Брянской или Белгородской областей.

Напомним, 5 января руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны атаковать российскую армию на нескольких направлениях в Курской области.