Російський воєнкор Максім Калашніков, аналізуючи українські атаки на Курщині, фактично визнав безпорадність армії Росії та її командування, передає 24 Канал. Крім того, він розбазікав, наскільки успішний наступ ЗСУ у Курській області.

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"Росіяни знову не змогли прорахувати плани ЗСУ"

Окупанти бідкаються, що Сили оборони змогли зосередити живу силу й техніку для нового наступу на Курському напрямку. Проте куди більше російських патріотів розгнівало те, де у цей час була російська розвідка, яка знову все проґавила.

"Z"-блогер визнав, що наступ Сил оборони у Курській області застав зненацька російське командування, яке знову не змогло прорахувати плани ЗСУ.

Не дуже хороші новини. У Курській області була нова спроба наступу ЗСУ. Українці продовжують підтягувати велику кількість піхоти. У наступі також беруть участь танки та західна бронетехніка. Сили оборони застосовують потужні засоби радіоелектронної боротьби, паралізуючи роботу російських дронів,

– мовив "Z"-блогер.

Збройні Сили України, за його словами, змогли безперешкодно сконцентрувати велику кількість резервів та техніки для наступу.

Де було розвідка генштабу армії Росії? Де були російські повітряні сили, які нібито домінують у повітрі? Виявляється, що вони все пропустили,

– зауважив Калашніков.

Він додав, що Росія показала Заходу, що у неї немає елементарних методів ведення сучасної війни.

Крім цього, росЗМІ пишуть, що нещодавня атака ЗСУ на Курщині може бути маневром для відвертання уваги. Водночас командування української армії може готувати основний удар з території Сумщини. Можливо, навіть із Брянської чи Бєлгородської областей.

Нагадаємо, 5 січня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони атакувати російську армію на кількох напрямках у Курській області.