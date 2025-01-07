Майор ЗСУ Єгор Чечеринда в ефірі 24 Каналу розповів, якого наступного кроку від ЗСУ бояться російські "Z"-блогери.

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Російські "Z"-блогери і ЗМІ пишуть про те, що цей удар ЗСУ на Курщині може бути відволікаючим маневром. Вони вважають, що основний удар може готуватися з території Сумщини. Можливо, навіть із Брянської чи Бєлгородської областей.

Знаючи Олександра Сирського, можна припустити, що існує великий стратегічний план, який поки залишається для нас закритим. Тож чекаємо на подальший розвиток подій. Росіяни, судячи з усього, дуже хвилюються, що цей прорив – лише маневр, а сили ЗСУ зосереджені на території Сумської області,

– пояснив Єгор Чечеринда.

Він додав, що інформаційна тиша має бути повною для успішної операції. Наразі на Курщині в окремих районах ведуться запеклі бої. Українцям треба дочекатися моменту, коли деталі операції можна буде розкривати.