У Генштабі розповіли, яка, зокрема, ситуація на Курщині станом на вечір 7 січня, передає 24 Канал. Там з 5 січня триває контрнаступ ЗСУ.

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Яка ситуація на Курщині

У Курській області українські захисники впродовж 7 січня відбивали 27 атак російської армії. Даних, чи тривають наразі на цьому напрямку боєзіткнення, у Генштабі не надавали.

Зафіксовано за цей день було також 6 авіаційних ударів – росіяни скинули загалом 17 КАБів.

Окрім того, окупанти здійснили 146 артилерійських обстрілів, 6 із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що 7 січня Генштаб повідомив про високоточний удар по командному пункту російської армії на Курщині. Завданий він був по 810 окремій бригаді морської піхоти збройних сил Росії поблизу населеного пункту Біла.

А 5 січня ЗСУ атакували Курськ. Там під прицілом був важливий воєнний об'єкт.