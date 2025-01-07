Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що в такий спосіб наша країна зменшила майбутню кількість військових, які могли б бути залучені у боях на Сході нашої країни. Однак цей процес є досить довгим.

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Ціль нового наступу ЗСУ в Курській області

Радник голови ОПУ зауважив, що активізація українських військових в Курській області має за мету досягнення і політичних, і військових цілей.

Україні важливо показати, що війну можна не просто масштабувати на території Росії, навіть попри дефіцит ресурсів, які є зараз в нашій країні, а також її розширити в країні-агресорці. Тепер українці не просто завдають ударів в глиб Росії, а й проводять сухопутні операції.

Крім того, наша країна доводить, що може протидіяти російській агресії на її ж території. Це буде мати наслідки у вигляді певних соціальних настроїв росіян, а Росія після цього не зможе легко маневрувати по всій лінії фронту в Україні.

Росії доведеться збільшувати оборонну лінію на своїй території, відводити туди певні свої частини. Це нешвидкий процес, ми говорили про це на початку Курської операції. Однак росіяни вже зосередили на Курському напрямку величезну купу своїх солдатів,

– наголосив Подоляк.

Варто також зазначити, що Кремль для оборони Курської області залучив й іноземний контингент. Мовиться про війська Північної Кореї, які вже беруть участь у боях.

Ще одним важливим моментом залишається манера ведення війни Росії – окупаційні війська вміють лише знищувати усе, що є у них на шляху. Тепер ж вони знищують все у себе в країні, а не на території України.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан висловив думку про те, що окупанти будуть змушені перекинути ще приблизно 100 тисяч військових на Курщину.