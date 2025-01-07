Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що Головком ЗСУ Олександр Сирський може підготувати досить неочікуваний удар на інших напрямках.

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Яке рішення повинна ухвалити Україна найближчим часом

Росіяни тиснуть у бік Суджі, адже розуміють, що основні частини техніки, боєприпасів та особового складу проходять через цю ділянку.

Натомість українські військові проводять формувальні атаки на 3 – 4 ключових напрямках. Але вже через тиждень – півтора Генштаб повинен обрати одну оперативну ділянку для удару, де у росіян буде зосереджено найменше військ.

Операція наших воїнів змусить російську ставку ухвалити рішення про розгортання армійської операції на цьому напрямку, а значить – перекидання військ зі Східного фронту.

Можуть до 100 тисяч перекинути, якщо зупинять наступальні дії на Східному фронті. Вірніше, їм прийдеться це зробити. Якщо ж ні, подальше просування наших військ зможе зупинити лише річка Сейм, яка проходить в районі Курчатова та Курської АЕС. Тиск продовжуватиметься,

– наголосив Роман Світан.

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Що неочікуваного може підготувати Сирський

Військовий експерт припустив, що на столі в Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського можуть лежати ще кілька напрямків для удару, як-от у бік Брянська та Курська.

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Та й взагалі оперативний прорив може починатися на будь-якій ділянці від Кінбурнської коси до Брянської області. Також не варто забувати про окуповане Придністров'я. Особливо зараз, коли наступила криза з газом та світлом.

Якщо невдоволення переросте в певні дії на території республіки, то можемо допомогти звільнити цю частину для відновлення територіальної цілісності Молдови,

– пояснив Світан.

Українські ж військові зможуть взяти в полон декілька тисяч російських солдатів, а також десятки тисяч тонн боєприпасів для виконання бойових завдань на Курщині.

Цікаво! В окупованому Придністров'ї розташований один із найбільших складів боєприпасів у Східній Європі. За різними оцінками, там можуть знаходитися від 19 тисяч до 21,5 тисячі тонн боєприпасів.