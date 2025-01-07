Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ISW. За даними геолокаційних матеріалів, оприлюднених 5 та 6 січня, українські сили просунулися в районах південного Бердина, центрального Російського Порічного та центрального Новосоцького, які розташовані на північний схід від Суджі.

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Нові успіхи української армії

Російське міністерство оборони та провладні мілблогери підтвердили, що російські війська намагалися відбити український механізований штурм поблизу Бердина, а також захистити позиції біля Новосоцького.

Зокрема, участь у боях брали підрозділи "Таліб" Росгвардії, а також елементи 30-го мотострілецького полку, 2-ї бригади спецпідрозділу, 11-ї повітряно-десантної бригади та спецпідрозділу "Ахмат".

Російські мілблогери розглядають українські дії як частину операційної розвідки, яка може слугувати відволікаючим маневром перед подальшими діями ЗСУ.

Інститут вивчення війни зазначає, що активність ЗСУ в цьому регіоні може бути початковою фазою ширшої операції, хоча прогнозів щодо подальшого розвитку подій наразі немає.

Росіяни намагаються відповісти, але їхні успіхи не підтверджені

На фоні українських наступальних дій російські війська також активізувалися на північний захід від Суджі. Геолокаційні кадри свідчать про те, що росіяни змогли просунутися в районі Малої Локни, а також захопити Леонідово.

Російські мілблогери також заявили про атаки у напрямку Новоіванівки, Вікторівки та Нікольського. За їхньою інформацією, до операцій залучені елементи 155-ї морської піхотної бригади, а також підрозділи безпілотників 177-го морського піхотного полку.

Водночас українські сили, імовірно, завдали точкових ударів по російських тилових позиціях у Курську, де були зафіксовані вибухи поблизу авіаційної технічної бази.

Українська армія продовжує здійснювати тиск на російські сили в Курській області, використовуючи різні методи, включно з точковими ударами по тилових позиціях ворога.

Водночас Росія продовжує спроби утримати свої позиції, залучаючи додаткові підрозділи. Наразі розвиток ситуації свідчить про те, що цей регіон стає важливою ареною бойових дій у 2025 році.