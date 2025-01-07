Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что таким образом наша страна уменьшила будущее количество военных, которые могли бы быть привлечены в боях на Востоке нашей страны. Однако этот процесс является достаточно долгим.

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Цель нового наступления ВСУ в Курской области

Советник главы ОПУ отметил, что активизация украинских военных в Курской области имеет целью достижения и политических, и военных целей.

Украине важно показать, что войну можно не просто масштабировать на территории России, даже несмотря на дефицит ресурсов, которые есть сейчас в нашей стране, а также ее расширить в стране-агрессоре. Теперь украинцы не просто наносят удары вглубь России, но и проводят сухопутные операции.

Кроме того, наша страна доказывает, что может противодействовать российской агрессии на ее же территории. Это будет иметь последствия в виде определенных социальных настроений россиян, а Россия после этого не сможет легко маневрировать по всей линии фронта в Украине.

России придется увеличивать оборонительную линию на своей территории, отводить туда определенные свои части. Это небыстрый процесс, мы говорили об этом в начале Курской операции. Однако россияне уже сосредоточили на Курском направлении огромную кучу своих солдат,

– подчеркнул Подоляк.

Стоит также отметить, что Кремль для обороны Курской области привлек и иностранный контингент. Говорится о войсках Северной Кореи, которые уже участвуют в боях.

Еще одним важным моментом остается манера ведения войны России – оккупационные войска умеют только уничтожать все, что есть у них на пути. Теперь они уничтожают все у себя в стране, а не на территории Украины.

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал мнение о том, что оккупанты будут вынуждены перебросить еще примерно 100 тысяч военных на Курскую область.